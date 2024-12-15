OpenAI представила новую функцию ChatGPT: бот теперь "видит" и "слышит" в реальном времени

Компания OpenAI анонсировала новую функцию для ChatGPT, расширяющую возможности голосового режима. Благодаря функции Advanced Voice, чат-бот теперь может воспринимать изображения, видео и реагировать на голосовые команды в реальном времени.

Об этом на странице OpenAI в соцсети Х.

Пользователи смогут активировать камеру на устройстве и демонстрировать ChatGPT объекты или события вокруг. Это позволит задавать вопросы или получать пояснения на основе того, что бот "видит" в кадре.

В ходе презентации разработчики показали, как это работает. На стол поставили набор для приготовления кофе, а ChatGPT подробно объяснил каждый этап процесса, предоставляя инструкции в соответствующей последовательности. Бот также отвечал на уточняющие вопросы в ходе демонстрации.

Еще одна интересная возможность – делиться экраном устройства. Бот сможет анализировать контент на экране и помогать с конкретными задачами. Например, если пользователь откроет мессенджер, ChatGPT сможет предложить варианты ответа на сообщения или помочь редактировать текст.

Доступность функции

Нововведение станет доступным для пользователей тарифных планов ChatGPT Plus и Pro на следующей неделе. В сфере бизнеса и образования функция будет введена с начала 2025 года.

Расширение функционала ChatGPT открывает новые возможности применения бота как в бытовых, так и профессиональных задачах. Способность реагировать на визуальные и голосовые сигналы повышает интерактивность и удобство использования, особенно в тех случаях, когда требуется быстрая реакция на контекстную информацию.

Новые возможности ChatGPT демонстрируют, как искусственный интеллект постепенно интегрируется в нашу повседневную жизнь, делая взаимодействие с современными технологиями еще более эффективным и естественным.

OpenAI работает над расширением своих технологий, рассматривая возможность создания веб-браузера с интегрированным чат-ботом.