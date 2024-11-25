OpenAI с января станет налогоплательщиком в Украине: что делать пользователям

Американская организация OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, с 1 января 2025 станет плательщиком налога на добавленную стоимость в Украине.

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Об этом свидетельствует информация в сообщении, которую разработчик виртуального ИИ-помощника ChatGPT разослал платным подписчикам сервиса, среди которых депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

В нем пользователей просят обновить свою учетную запись, указав свой статус плательщика НДС: если лицо является плательщиком, ему нужно указать соответствующие реквизиты, а если нет – с него OpenAI будет высчитывать 20%, которые должна платить сама.

Напомним, что по результатам третьего квартала 2024 года нерезиденты, осуществляющие операции по поставке электронных услуг, уплатили более 3,1 миллиарда гривен так называемого "налога на Google".

По сравнению с предыдущим кварталом текущего года в июле-сентябре произошел рост задекларированных обязательств по НДС за цифровые услуги на более чем 7%, а количество компаний-декларантов увеличилось на 7%.

За первое же полугодие компании уплатили "налога на Google" на 5,289 миллиарда гривен. Таким образом, за первые девять месяцев текущего года такие поступления в госбюджет составили 8,4 миллиарда гривен.

Отметим, что сама OpenAI сейчас работает над расширением технологий, рассматривая возможность создания веб-браузера с интегрированным чат-ботом и обсуждает с ключевыми партнерами соглашения для усиления поисковых функций.