НБУ курс:

USD

41,32

+0,03

EUR

42,99

--0,47

Готівковий курс:

USD

41,71

41,65

EUR

44,00

43,76

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

OpenAI з січня стане платником податків в Україні: що робити користувачам

замислився у ноутбука, ChatGPT, OpenAI, пдв
Фото: Freepik

Американська організація OpenAI, що займається розробками в галузі штучного інтелекту, з 1 січня 2025 року стане платником податку на додану вартість в Україні.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронювати участь

Про це свідчить інформація у повідомленні, яку розробник віртуального ШІ-помічника ChatGPT розіслав платним підписникам сервісу, серед яких депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

У ньому користувачів просять оновити свій обліковий запис, вказавши свій статус платника ПДВ: якщо особа є платником, їй треба вказати відповідні реквізити, а якщо ні - з неї OpenAI буде вираховувати 20%, які має платити сама.

Нагадаємо, що за результатами третього кварталу 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, сплатили понад 3,1 мільярда гривень так званого "податку на Google".

В порівнянні з попереднім кварталом поточного року в липні-вересні відбулося зростання задекларованих зобов’язань з ПДВ за цифрові послуги на більш ніж 7%, а кількість компаній-декларантів збільшилася на 7.

За перше ж півріччя компанії сплатили "податку на Google" на 5,289 мільярда гривень. Таким чином, за перші дев'ять місяців поточного року такі надходження в держбюджет склали 8,4 мільярда гривень.

Зазначимо, що сама OpenAI зараз працює над розширенням технологій, розглядаючи можливість створення веб-браузера з інтегрованим чат-ботом та обговорює з ключовими партнерами угоди для посилення пошукових функцій.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов