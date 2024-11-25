OpenAI з січня стане платником податків в Україні: що робити користувачам

Американська організація OpenAI, що займається розробками в галузі штучного інтелекту, з 1 січня 2025 року стане платником податку на додану вартість в Україні.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це свідчить інформація у повідомленні, яку розробник віртуального ШІ-помічника ChatGPT розіслав платним підписникам сервісу, серед яких депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

У ньому користувачів просять оновити свій обліковий запис, вказавши свій статус платника ПДВ: якщо особа є платником, їй треба вказати відповідні реквізити, а якщо ні - з неї OpenAI буде вираховувати 20%, які має платити сама.

Нагадаємо, що за результатами третього кварталу 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, сплатили понад 3,1 мільярда гривень так званого "податку на Google".

В порівнянні з попереднім кварталом поточного року в липні-вересні відбулося зростання задекларованих зобов’язань з ПДВ за цифрові послуги на більш ніж 7%, а кількість компаній-декларантів збільшилася на 7.

За перше ж півріччя компанії сплатили "податку на Google" на 5,289 мільярда гривень. Таким чином, за перші дев'ять місяців поточного року такі надходження в держбюджет склали 8,4 мільярда гривень.

Зазначимо, що сама OpenAI зараз працює над розширенням технологій, розглядаючи можливість створення веб-браузера з інтегрованим чат-ботом та обговорює з ключовими партнерами угоди для посилення пошукових функцій.