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OpenAI з січня стане платником податків в Україні: що робити користувачам
Американська організація OpenAI, що займається розробками в галузі штучного інтелекту, з 1 січня 2025 року стане платником податку на додану вартість в Україні.
Про це свідчить інформація у повідомленні, яку розробник віртуального ШІ-помічника ChatGPT розіслав платним підписникам сервісу, серед яких депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.
У ньому користувачів просять оновити свій обліковий запис, вказавши свій статус платника ПДВ: якщо особа є платником, їй треба вказати відповідні реквізити, а якщо ні - з неї OpenAI буде вираховувати 20%, які має платити сама.
Нагадаємо, що за результатами третього кварталу 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, сплатили понад 3,1 мільярда гривень так званого "податку на Google".
В порівнянні з попереднім кварталом поточного року в липні-вересні відбулося зростання задекларованих зобов’язань з ПДВ за цифрові послуги на більш ніж 7%, а кількість компаній-декларантів збільшилася на 7.
За перше ж півріччя компанії сплатили "податку на Google" на 5,289 мільярда гривень. Таким чином, за перші дев'ять місяців поточного року такі надходження в держбюджет склали 8,4 мільярда гривень.
Зазначимо, що сама OpenAI зараз працює над розширенням технологій, розглядаючи можливість створення веб-браузера з інтегрованим чат-ботом та обговорює з ключовими партнерами угоди для посилення пошукових функцій.