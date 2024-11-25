OpenAI розглядає розробку веб-браузера і посилює присутність на ринку пошуку

Творець популярного ChatGPT компанія OpenAI, працює над розширенням своїх технологій, розглядаючи можливість створення веб-браузера з інтегрованим чат-ботом.

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Про це пише Reuters.

Крім того, компанія обговорює угоди з ключовими партнерами для посилення пошукових функцій, повідомляють джерела, знайомі з проектами.

Зокрема, OpenAI веде перемовини з такими гравцями, як Conde Nast, Redfin, Eventbrite і Priceline, з метою розробки нових пошукових продуктів. Це може підсилити конкуренцію з Google, яка домінує на ринку браузерів та пошуку.

Компанія під керівництвом Сема Альтмана вже запустила SearchGPT, а нові ініціативи ще більше загострять боротьбу з Google, яка відповіла запуском власного генеративного чат-бота Gemini.

Цей розвиток викликав занепокоєння у інвесторів Alphabet, власника Google, акції якого впали приблизно на 1% під час розширених торгів після втрати 5% у четвер. Додатково на позиції Google впливають судові позови: Міністерство юстиції США вимагає від компанії продати браузер Chrome, щоб уникнути монополії на онлайн-пошук.

OpenAI також обговорює використання своїх технологій на пристроях Samsung, які є ключовим партнером Google. Крім того, компанія вже співпрацює з Apple, підтримуючи функції "Apple Intelligence" на нових iPhone за допомогою своїх технологій.

Проте запуск власного браузера OpenAI залишається на етапі обговорення, і компанія поки що не готова представити його ринку.

Цей розвиток подій свідчить про стрімке посилення конкуренції на ринку штучного інтелекту, де гіганти намагаються утримати свої позиції в умовах нових викликів.

Додамо, нещодавно OpenAI офіційно представив пошуковик ChatGPT Search, вбудований у платформу ChatGPT. Новий інструмент, анонсований 31 жовтня, став еволюцією прототипу SearchGPT і тепер пропонує можливість знаходити інформацію онлайн у реальному часі.