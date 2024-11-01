Конкурент Google? У ChatGPT з'явився власний інтернет-пошуковик

OpenAI офіційно представила пошуковик ChatGPT Search, вбудований у платформу ChatGPT. Новий інструмент, анонсований 31 жовтня, став еволюцією прототипу SearchGPT і тепер пропонує можливість знаходити інформацію онлайн у реальному часі.

Про це пише ТechСrunch.

Завдяки вдосконаленій версії GPT-4o, ChatGPT Search забезпечує пошук, який підтримує своєчасні відповіді та надає інформацію з актуальних джерел, таких як новини, результати спортивних подій, курси акцій тощо.

Пошуковик адаптується до типу запиту — наприклад, пропонує підсумки новин чи поради щодо місцевих ресторанів, а також додає прямі посилання на джерела. ChatGPT Plus та Team вже можуть скористатися пошуком у веб-версії та на мобільних пристроях, невдовзі доступ отримають освітні та корпоративні клієнти OpenAI, а потім і безкоштовні користувачі.

OpenAI також представила розширення для браузера, що дозволяє налаштувати ChatGPT Search як пошукову систему за замовчуванням у Chrome. Компанія повідомляє, що планує вдосконалювати пошук, особливо у сферах покупок і подорожей, а також впровадити нові можливості, такі як голосовий режим і пошук для незареєстрованих користувачів.

Запуск ChatGPT Search викликав занепокоєння у видавців, які стверджують, що такі інструменти можуть зменшити трафік на їхні сайти. Проте OpenAI наголошує, що співпрацює з партнерами-видавцями, враховуючи їхні відгуки щодо цитування джерел та довжини оглядів.

Додамо, OpenAI працює над новою моделлю штучного інтелекту під назвою Orion, реліз якої планується до кінця року. На відміну від попередніх версій, нова модель не буде одразу доступна через ChatGPT. Натомість компанія планує надати доступ спочатку своїм бізнес-партнерам для розробки власних продуктів.