OpenAI планує запустити нову передову модель ШІ Orion: потужніша в 100 разів

Компанія OpenAI працює над новою моделлю штучного інтелекту під назвою Orion, реліз якої планується до кінця року. На відміну від попередніх версій, нова модель не буде одразу доступна через ChatGPT. Натомість компанія планує надати доступ спочатку своїм бізнес-партнерам для розробки власних продуктів.

Про це пише The Verge.

Згідно з повідомленням, інженери Microsoft — головного партнера OpenAI із розгортання моделей ШІ — готуються розмістити Orion на Azure вже в листопаді. Хоча Orion розглядається як наступник GPT-4, поки неясно, чи отримає вона офіційну назву GPT-5.

Керівник OpenAI Сем Альтман назвав Оріон потенційно в 100 разів потужнішим за GPT-4, випущеної у вересні. Мета компанії полягає в тому, щоб з часом об’єднати свої магістратури для створення ще ефективнішої моделі, яку з часом можна було б назвати штучним загальним інтелектом або AGI.

Раніше повідомлялося, що OpenAI використовував модель o1 під кодовою назвою Strawberry для надання синтетичних даних для навчання Orion.

Хоча після появи перших публікацій про Orion Альтман назвав цю інформацію "фейковими новинами", він також опублікував загадковий твіт, в якому зазначив, що "з нетерпінням очікує на сходження зимових сузір’їв". Вочевидь він натякає на "Оріон", що є зимовим сузір’ям, найбільш помітним на нічному небі з листопада по лютий.

Згідно зданими The Verge, у вересні дослідники OpenAI влаштували "щасливу годину", щоб відсвяткувати завершення навчання нової моделі.

Випуск цієї наступної моделі стався у вирішальний момент для OpenAI, який щойно завершив історичний раунд фінансування в розмірі 6,6 мільярдів доларів , який вимагає від компанії реструктуризації як комерційної організації.

Нагадаємо, у липні компанія OpenAIпредставиланову економічну модель штучного інтелекту під назвою GPT-4o mini, яка дозволяє знизити витрати на використання штучного інтелекту і розширити його застосування.