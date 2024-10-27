OpenAI планирует запустить новую передовую модель ИИ Orion: более мощная в 100 раз

Компания OpenAI работает над новой моделью искусственного интеллекта под названием Orion, выпуск которой планируется до конца года. В отличие от предыдущих версий новая модель не будет сразу доступна через ChatGPT. Компания планирует предоставить доступ сначала своим бизнес-партнерам для разработки собственных продуктов.

Об этомпишет The Verge.

Согласно сообщению, инженеры Microsoft – главного партнера OpenAI по развертыванию моделей ИИ – готовятся разместить Orion на Azure уже в ноябре. Хотя Orion рассматривается как преемник GPT-4, пока неясно, получит ли оно официальное название GPT-5.

Руководитель OpenAI Сэм Альтман назвал Орион потенциально в 100 раз мощнее GPT-4, выпущенной в сентябре. Цель компании состоит в том, чтобы со временем объединить свои магистратуры для создания более эффективной модели, которую со временем можно было бы назвать искусственным общим интеллектом или AGI.

Ранее сообщалось, что OpenAI использовал модель o1 под кодовым названием Strawberry для предоставления синтетических данных для обучения Orion.

Хотя после появления первых публикаций об Orion Альтман назвал эту информацию "фейковыми новостями", он также опубликовал загадочный твит, в котором отметил, что "с нетерпением ожидает восхождения зимних созвездий". Очевидно он намекает на "Орион", являющийся зимним созвездием, наиболее заметным на ночном небе с ноября по февраль.

Согласно сведениям The Verge, в сентябре исследователи OpenAI устроили "счастливый час", чтобы отпраздновать завершение обучения новой модели.

Выпуск этой следующей модели произошел в решающий момент для OpenAI, только что завершившего исторический раунд финансирования в размере 6,6 миллиарда долларов, который требует от компании реструктуризации как коммерческой организации.

Напомним, в июле компания OpenAI представила новую экономическую модель искусственного интеллекта под названием GPT-4o mini, которая позволяет снизить затраты на использование искусственного интеллекта и расширить его применение.