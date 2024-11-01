Конкурент Google? У ChatGPT появился собственный интернет-поисковик

OpenAI официально представила поисковик ChatGPT Search, встроенный в платформу ChatGPT. Новый инструмент, анонсированный 31 октября, стал эволюцией прототипа SearchGPT и теперь предлагает находить информацию онлайн в реальном времени.

Об этом пишет ТехСrunch.

Благодаря усовершенствованной версии GPT-4o, ChatGPT Search обеспечивает поиск, который поддерживает своевременные ответы и предоставляет информацию из актуальных источников, таких как новости, результаты спортивных событий, курсы акций и т.д.

Поисковик адаптируется к типу запроса — например, предлагает итоги новостей или советы местных ресторанов, а также добавляет прямые ссылки на источники. ChatGPT Plus и Team уже могут воспользоваться поиском в веб-версии и мобильных устройствах, вскоре доступ получат образовательные и корпоративные клиенты OpenAI, а затем и бесплатные пользователи.

OpenAI также представила расширение для браузера, позволяющее настроить ChatGPT Search в качестве поисковой системы по умолчанию в Chrome. Компания сообщает, что планирует совершенствовать поиск, особенно в сфере покупок и путешествий, а также внедрить новые возможности, такие как голосовой режим и поиск для незарегистрированных пользователей.

Запуск ChatGPT Search вызвал беспокойство у издателей, утверждающих, что такие инструменты могут снизить трафик на их сайты. Однако OpenAI отмечает, что сотрудничает с партнерами-издателями, учитывая их отзывы о цитировании источников и длине обзоров.

OpenAI работает над новой моделью искусственного интеллекта под названием Orion, релиз которой планируется до конца года. В отличие от предыдущих версий новая модель не будет сразу доступна через ChatGPT. Компания планирует предоставить доступ сначала своим бизнес-партнерам для разработки собственных продуктов.