Reddit вперше в історії отримав прибуток та встановив рекорд зростання користувачів

Одна з найбільших у світі платформ для обміну контентом, обговорень і новин Reddit вперше за майже 20-річну історію став прибутковим, зафіксувавши дохід у 348,4 мільйона доларів і прибуток у 29,9 мільйона доларів у третьому кварталі 2024 року, що на 68% більше, ніж у минулому році.

Про це пише The Verge.

Хоча компанія на початку року вийшла на біржу зі збитками у 575 мільйонів доларів, протягом останніх кварталів вона скоротила цей показник, завершивши останній квартал у плюсі.

Reddit також досяг нового максимуму за кількістю активних користувачів, які зросли на 47% порівняно з минулим роком, досягнувши 97,2 мільйона щоденних відвідувачів. У деякі дні платформа навіть перевищувала 100 мільйонів користувачів.

Прибутки Reddit були значною мірою зумовлені зростанням доходу від реклами, який склав 315,1 мільйона доларів, та збільшенням доходів від ліцензування даних на 33,2 мільйона доларів. Компанії Google і OpenAI підписали контракти з Reddit для використання його даних у навчанні моделей штучного інтелекту.

Генеральний директор Reddit Стів Хаффман пояснив, що залучення нових користувачів відбулося частково завдяки функції перекладу на основі ШІ, яка тепер дозволяє користувачам перекладати дописи на п'яти мовах.

Компанія планує подальше розширення цієї функції на понад 30 країн до 2025 року. Reddit також розробляє покращену функцію пошуку, щоб зробити її зручнішою.

Від початку біржового дебюту компанія підписала рекламні угоди з професійними спортивними лігами та оновила функції, зокрема "Запитайте мене про що завгодно" (AMA), а також захистила платформу від сторонніх сканерів. Reddit активно інвестує в нові рішення, що мають підтримати зростання і сприяти довгостроковій прибутковості.

Додамо, Reddit підписала контракт з невідомою ШІ-компанією і дозволить їй навчати свої моделі на контенті соцмережі.