Контент соцмережі Reddit використають для навчання ШІ

Reddit підписала контракт з невідомою ШІ-компанією, який дозволить останній навчати свої моделі на контенті соцмережі.

Про це повідомляє Bloomberg.

У повідомленні йдеться, що сума угоди складає близько $60 млн. Одне із джерел зазначило, що цей контракт може стати моделлю для майбутніх угод аналогічного характеру.

У 2023 році дохід Reddit склав понад $800 млн, що приблизно на 20% більше, ніж у 2022 році. Можливість отримати прибуток від хвилі ШІ, яка охопила корпоративний світ, може допомогти Reddit використати ентузіазм інвесторів щодо технології та прискорити свою IPO (первинна публічна пропозиція щодо продажу акцій).

Видання зазначає, що компанії, що займаються розробкою ШІ, і яким потрібні дані для навчання моделей, укладають ліцензійні угоди з постачальниками контенту, які прагнуть нових джерел доходу. Так, OpenAI уклала контракт на суму у десятки мільйонів доларів з німецьким медіа-гігантом Axel Springer SE на навчання ШІ. Крім цього, ведуться переговори з CNN, Fox Corp. і Time, щоб надавати чат-ботам дані, які зроблять їх результати більш точними, актуальними та релевантними.

Нагадаємо, компанія OpenAI створила нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка здатна створювати реалістичні відео на основі текстових підказок від користувачів, а також оголосила про випуск нової версії чат-боту ChatGPT, яка буде запам'ятовувати те, що кажуть користувачі, щоб застосовувати це у майбутніх чатах.

Також раніше повідомлялося, що компанія Google випустила нову версію своєї потужної моделі штучного інтелекту, яка може обробляти більшу кількість тексту, ніж продукти конкурентів, а також відео.

Фото: ua.depositphotos.com