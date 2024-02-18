Контент соцсети Reddit используют для обучения ИИ

Reddit подписала контракт с неизвестной ИИ-компанией, которая позволит последней обучать свои модели на контенте соцсети.

Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении говорится, что сумма сделки составляет около $60 млн. Один из источников отметил, что этот контракт может стать моделью для будущих сделок аналогичного характера.

В 2023 году доход Reddit составил более $800 млн, что примерно на 20% больше, чем в 2022 году. Возможность получить прибыль от охватившего корпоративный мир ИИ может помочь Reddit использовать энтузиазм инвесторов относительно технологии и ускорить свое IPO (первичное публичное предложение по продаже акций).

Издание отмечает, что компании, занимающиеся разработкой ИИ, и которым требуются данные для обучения моделей, заключают лицензионные соглашения с поставщиками контента, стремящихся к новым источникам дохода. OpenAI заключила контракт на сумму в десятки миллионов долларов с немецким медиа-гигантом Axel Springer SE на обучение ИИ. Кроме того, ведутся переговоры с CNN, Fox Corp. и Time, чтобы предоставлять чат-ботам данные, которые сделают их результаты более точными, актуальными и релевантными.

Напомним, компания OpenAI создала новую систему искусственного интеллекта под названием Sora, которая способна создавать реалистичные видео на основе текстовых подсказок от пользователей, а также объявила о выпуске новой версии чат-бота ChatGPT, которая будет запоминать то, что говорят пользователи, чтобы применять это в будущих чатах.

Также ранее сообщалось, что Google выпустила новую версию своей мощной модели искусственного интеллекта, которая может обрабатывать большее количество текста, чем продукты конкурентов, а также видео.

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