OpenAI выпустит обновленную версию ChatGPT с лучшей памятью: что изменится

Компания OpenAI объявила о выпуске новой версии чат-бота ChatGPT, которая будет запоминать то, что говорят пользователи, чтобы использовать это в будущих чатах.

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Об этом сообщает The New York Times.

"Например, если пользователь вспомнит в разговоре с чат-ботом дочь Лину, которой вот-вот исполнится 5 лет, она любит розовый цвет и медуз, ChatGPT сможет хранить эту информацию и извлекать ее по мере необходимости. Когда тот же пользователь попросит бота "создать поздравительную открытку для моей дочери", он сможет сгенерировать открытку с розовой медузой и с подписью: "С 5-м днем рождения, Лина!", - говорится в сообщении.

С помощью этой новой технологии OpenAI продолжает превращать ChatGPT в автоматизированный цифровой помощник, который может конкурировать с существующими сервисами, такими как Siri от Apple или Alexa от Amazon. В 2023 году компания позволила пользователям добавлять инструкции и личные предпочтения, такие как сведения о своей работе или размере семьи, которые чат-бот должен учитывать во время каждого разговора. Теперь ChatGPT сможет использовать гораздо более широкий и подробный массив информации.

"Мы считаем, что самые полезные помощники – это те, которые развиваются вместе с вами и идут в ногу с вами", – сказала Джоан Янг, руководитель этого проекта OpenAI.

При том, что ChatGPT теперь способен запоминать предыдущие разговоры, он все еще может допустить ошибку так же, как и люди, написав, например, "Haippy 5th Birthday! Лина!"

ChatGPT в течение некоторого времени использовал ограниченную форму памяти. Когда пользователи общались с ботом, его ответы основывались на том, что они говорили раньше в том же разговоре. Теперь бот может черпать информацию из предыдущих разговоров.

В NYT отмечают, что пользователи могут попросить робота запомнить что-то конкретное из их разговора, спросить, что уже сохранено в его памяти, попросить чат-бот забыть определенную информацию или полностью отключить память.

По умолчанию OpenAI записывает целые разговоры ChatGPT и использует их для обучения будущих версий чат-бота. В OpenAI заявили, что удаляют из них личную информацию. Кроме того, пользователи могут полностью удалять свои разговоры из обучающих данных OpenAI.

Но создание и хранение отдельного списка личных воспоминаний, которые чат-бот может использовать в разговорах, может вызвать опасения по поводу конфиденциальности. Компания утверждает, что то, что она делает, не сильно отличается от того, как поисковики и браузеры сохраняют историю поиска и просмотров своих пользователей.

Как в мире меняется заинтересованность инвесторов в ИИ

Как рассказал Investment Director в Horizon Capital Денис Сычков во время мероприятия IT Meets, которое состоялось в Киеве в начале февраля, за последние годы значительно увеличилось инвестирование в проекты, реализуемые с использованием искусственного интеллекта.

В частности, по его словам, с 2020 года объем частных инвестиций удвоился. Ожидается, что объемы инвестирования в проекты с привлечением ИИ удвоятся к 2025 году.

Сычков отмечает, что инвесторы готовы вкладывать средства в развитие искусственного интеллекта, поскольку в будущем такие разработки приведут к значительному росту производительности людей и улучшению качества жизни, а это потенциальный источник доходов для инвесторов. При этом, по оценкам аналитиков Goldman Sachs, в долгосрочном горизонте инвестиции в ИИ будут преобладать 2% ВВП США.

Мария Шевчук из Ассоциации IT Ukraine среди топ-3 технологий, которые будут активно развиваться в течение ближайших 10 лет, выделила ИИ. По ее словам, использование AI в автономных автомобилях, медицине, финансах, маркетинге, образовании будет расти, поэтому инвесторам интересно вкладываться в эту технологию. Уже сейчас Alibaba, Meta, Google инвестируют в развитие AI. Как пример, в конце октября компания Google заявила об инвестировании до $2 млрд в компанию Anthropic, которая развивает AI и организована бывшими сотрудниками OpenAI, создавшими GPT Chat.

Фото: ua.depositphotos.com