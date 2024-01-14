OpenAI удалила запрет на использование ChatGPT в военных целях

Компания OpenAI изменила политику использования ее технологий, убрав запрет на применение в военных целях. Об этом пишет The Intercept.

Отмечается, что до 10 января политика OpenAI включала запрет на "деятельность, имеющую высокий риск ущерба", включая, в частности, разработку оружия и военное дело.

После редактирования сохранялся запрет на использование услуг с целью "нанести вред себе или другим". В качестве примера фирма привела "разработку или использование оружия". Однако ограничение "военного и боевого" использования исчезло.

В OpenAI объяснили, что хотели сделать документ более четким и читабельным.

"Мы стремились создать набор универсальных принципов, которые легко запомнить и применить, особенно потому, что наши инструменты сейчас используются во всем мире обычными пользователями, которые теперь также могут создавать GPT. Такой принцип как "не причиняй вред другим" – широкий, но легко понятен и актуален во многих контекстах", – высказался представитель OpenAI Нико Феликс в письме The Intercept.

Изменение политики OpenAI: потенциальные последствия

Как отмечает издание, реальные последствия этой политики OpenAI неясны. В прошлом году компания не желала сообщать, будет ли она обеспечивать свой запрет на применение технологий в военном дел на фоне растущего интереса со стороны Пентагона и разведывательного сообщества США.

Чат-бот ChatGPT, разработанный фирмой, не может управлять беспилотником или запускать ракеты. Однако существуют смежные задач, в выполнении которых могут помочь большие языковые модели. Речь идет, например, о написании кода или обработке закупок. Американские военные уже используют соответствующие технологии для ускорения документооборота.

Эксперты, пересмотревшие изменения политики по запросу The Intercept, заявили, что OpenAI, похоже, ослабляет свою позицию касательно ведения дел с военными.

По словам Люси Сучман, почетного профессора Университета Ланкастера (Великобритания), новые правила OpenAI избегают вопроса о военных контрактах и военных операциях, сосредотачиваясь только на оружии.

Она и управляющий директор научно-исследовательского института AI Now (США) Сара Майерс Вест обратили внимание, что OpenAI тесно сотрудничает с Microsoft, которая является крупным оборонным подрядчиком в Штатах и инвестировала 13 млрд долларов в разработчика искусственного интеллекта.

Изменение политики происходит на фоне того, как военные во всем мире стремятся использовать методы машинного обучения для получения преимущества. Пентагон исследует, как он может использовать ChatGPT или другие крупные языковые модели, способные быстро генерировать вывод текста.

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