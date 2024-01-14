OpenAI видалила заборону на використання ChatGPT у військових цілях

Компанія OpenAI змінила політику використання її технологій, прибравши заборону на застосування у військових цілях. Про це пише The Intercept.

Зазначається, що до 10 січня політика OpenAI включала заборону на "діяльність, яка має високий ризик фізичної шкоди", включаючи, зокрема, розробку зброї та військову справу.

Після редагування зберігалася заборона на використання послуг із метою "завдати шкоди собі чи іншим". У якості прикладу фірма навела "розробку або використання зброї". Однак обмеження щодо "військового та бойового" використання зникло.

В OpenAI пояснили, що хотіли зробити документ більш чітким і читабельним.

"Ми прагнули створити набір універсальних принципів, які легко запам’ятати та застосувати, особливо тому, що наші інструменти зараз використовуються в усьому світі звичайними користувачами, які тепер також можуть створювати GPT. Такий принцип як "не завдавай шкоди іншим" – широкий, але легко зрозумілий і актуальний у багатьох контекстах", – висловився представник OpenAI Ніко Фелікс в листі для The Intercept.

Зміна політики OpenAI: потенційні наслідки

Як зауважує видання, реальні наслідки цієї політики OpenAI незрозумілі. Торік компанія не бажала повідомляти, чи буде вона забезпечувати свою заборону на застосування технологій у військовій справі на тлі зростаючого інтересу з боку Пентагону та розвідувального співтовариства США.

Чатбот ChatGPT, розроблений фірмою, не може керувати безпілотником чи запускати ракети. Однак існують суміжні завдання, у виконанні яких можуть допомогти великі мовні моделі. Йдеться, наприклад, про написання коду чи обробку закупівель. Американські військові вже використовують відповідні технології для прискорення документообігу.

Експерти, які переглянули зміни політики на запит The Intercept, заявили, що OpenAI, схоже, послаблює свою позицію щодо ведення справ із військовими.

За словами Люсі Сучман, почесної професорки Університету Ланкастера (Велика Британія), нові правила OpenAI уникають питання про військові контракти та військові операції, зосереджуючись лише на зброї.

Вона та керуюча директорка науково-дослідного інституту AI Now (США) Сара Майєрс Вест звернули увагу, що OpenAI тісно співпрацює з Microsoft, яка є великим оборонним підрядником у Штатах й інвестувала 13 млрд доларів у розробника штучного інтелекту.

Зміни політики відбуваються на тлі того, як військові в усьому світі прагнуть використовувати методи машинного навчання для отримання переваги. Наразі Пентагон досліджує, як він може використовувати ChatGPT або інші великі мовні моделі, здатні швидко генерувати вивід тексту.

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