Volkswagen збирається оснастити свої автомобілі чат-ботом ChatGPT

Німецький автовиробник Volkswagen оголосив про наміри інтегрувати в деякі моделі своїх автомобілів чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT. Планується, що він буде вбудований в голосового помічника IDA.

Про це представники компанії розповіли на провідній світовій виставці електроніки CES 2024.

У повідомленні йдеться, що Volkswagen стане першим масовим виробником, який запропонує ChatGPT в якості стандартної функції в багатьох серійних автомобілях вже з другого кварталу 2024 року. А у майбутньому клієнти матимуть безперешкодний доступ до баз штучного інтелекту у всіх моделях Volkswagen, оснащених голосовим помічником IDA.

Зазначається, що новий чат-бот пропонується в поєднанні з інформаційно-розважальною системою останнього покоління в наступних моделях електромобілів - ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, а також в нових моделях Tiguan, Passat і Golf.

Інтеграція ChatGPT до серверної частини голосового помічника Volkswagen за допомогою Cerence Chat Pro пропонує безліч нових можливостей, які виходять далеко за рамки попереднього голосового управління. Наприклад, голосовий помічник IDA можна використовувати для керування навігацією та кондиціонером або для відповідей на загальні питання. Якщо голосовий помічник зіткнеться із запитом, що виходить за межі його можливостей, він перенаправить запит чат-боту зі штучним інтелектом. Потім відповідь буде доставлена через голосового помічника IDA із чіткою вказівкою джерела інформації.

Для людини, яка перебуває за кермом, нічого не зміниться. Немає необхідності створювати новий обліковий запис, встановлювати новий додаток або активувати ChatGPT - голосовий помічник буде активуватися словами Hello IDA або натисканням кнопки на кермі. IDA автоматично визначить, чи слід виконувати функцію транспортного засобу, шукати пункт призначення чи регулювати температуру.

Раніше повідомлялося, що електромобілі компанії Volkswagen Group, яка володіє брендами Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley та іншими, можна буде заряджати на станціях Tesla. Власники вже випущених електромобілів зможуть отримати доступ до мережі Tesla Supercharger до 2025 року за допомогою адаптерів. Того ж року зʼявляться нові автівки, які сходитимуть з конвеєра із вбудованим зарядним портом Tesla.

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