OpenAI планує залучити $100 млрд фінансування: що чекає стартап в разі успіху

Стартап OpenAI, який є розробником ChatGPT, перебуває на початковій стадії переговорів про залучення нового раунду фінансування з оцінкою $100 млрд. В разі успіху OpenAI отримає звання одного із найдорожчих стартапів у світі, поступившись лише компанії Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно джерел, такі деталі, як оцінка, умови і строки фінансування остаточно ще не узгоджені і можуть змінитися.

Стрімко зростаюча оцінка OpenAI буквально відображає божевілля штучного інтелекту, яке почалося рік тому після запуску ChatGPT – чат-бота, здатного складати речення і навіть вірші за допомогою простих підказок. Компанія стала найпопулярнішим стартапом Кремнієвої долини, залучила $13 млрд від Microsoft Corp. і дала нову оцінку перспективам ШІ, яка змінила ландшафт технологічної галузі за кілька місяців.

Нагадаємо, деякий час майбутнє OpenAI було під загрозою. У листопаді 2023 року співзасновник і генеральний директор стартапу Сем Альтман був звільнений з посади. Як повідомляло агентство Reuters, напередодні його звільнення декілька співробітників компанії написали листа раді директорів. У ньому було попередження про потужне відкриття ШІ, яке, за їх словами, може становити загрозу для людства. Саме це і підштовхнуло радчу директорів до такого кадрового рішення. Але, оскільки на бік Альтмана стали майже всі співробітники OpenAI, його не тільки повернули на посаду, але й призначили нову раду директорів.

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