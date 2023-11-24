Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект допоможе людству перейти на триденний робочий тиждень

Засновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс вважає, що розвиток штучного інтелекту (ШІ) дозволить людству перейти на триденний робочий тиждень.

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Про це пише Business Insider.

Зазначається, що Гейтса запитали, чи загрожує розвиток штучного інтелекту робочим місцям.

У відповідь мільярдер заявив, що колись настане час, коли людям "не доведеться так багато працювати".

Гейтс спрогнозував, що у майбутньому «машини будуть виробляти всю їжу та іншу продукцію».

"Якщо зрештою ви отримаєте суспільство, в якому вам доведеться працювати лише три дні на тиждень, то, напевно, це ок", - підкреслив засновник Microsoft.

Як пише Business Insider, у липні Гейтс заявив у своєму блозі, що з розвитком штучного інтелекту деяким працівникам буде потрібна підтримка та перепідготовка, і цим мають займатися уряди та компанії.

"Я не думаю, що вплив штучного інтелекту буде настільки ж значним, як промислова революція, але він, безумовно, буде таким же великим, як поява персонального комп'ютера", - наголосив Гейтс.

Зауважимо, якщо Велика Британія наростить інвестиції в дослідження та розробку штучного інтелекту, то країні вдасться збільшити ВВП на 400 мільярдів фунтів стерлінгів та скоротити робочі години працівників, заявили в компанії Google.

Google стверджує, що завдяки ШІ середньостатистичний працівник міг би працювати на 100 годин менше на рік. У лікарнях та школах адміністративну роботу міг би виконувати ШІ, що дозволило б вчителям та лікарям заощадити 700 000 годин на рік. Водночас чи вплине це на заробітні плати, в Google не уточнюють.

Врегулювання ШІ у світі

Останнім часом активно обговорюється потенційний вплив штучного інтелекту на різні сфери. Також порушується питання регулювання відповідної технології.

Наприклад, в Італії навіть блокували ChatGPT через незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх. Доступ до чатбота в країні відновили лише після того, як OpenAI виконала низку вимог регулятора.

Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила чатбот ChatGPT, закликав законодавців США регулювати штучний інтелект. Він заявив, що слід створити нове агентство для ліцензування компаній штучного інтелекту. Воно могло б регулювати галузь: зокрема, видавати та відбирати дозволи для компаній, які займаються ШІ.

Також міністри цифрових технологій країн G7 виступили за те, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту. Очільники відомств семи країн розуміють, що політичні інструменти регулювання штучного інтелекту можуть відрізнятися між членами G7, але угода встановлює орієнтир, як основним країнам керувати ШІ на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.