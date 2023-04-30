Міністри цифрової трансформації G7 виступили за ухвалення законів для регулювання ШІ

Міністри цифрових технологій країн G7 погодилися, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту. Про це високопосадовці дійшли згоди під час дводенної міністерської зустрічі в місті Такасакі в Японії - пише міжнародне агентство Reuters.

Очільники відомств семи країн розуміють, що політичні інструменти регулювання штучного інтелекту можуть відрізнятися між членами G7, але угода встановлює орієнтир, як основним країнам керувати ШІ на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.

Тож міністри цифрових технологій узгодили п'ять принципів розвитку гнучких форм управління новими технологіями, таких як штучний інтелект.

Серед принципів - верховенство права, дотримання законної процедури, демократії, поваги до прав людини і використання можливостей для інновацій.

"Ми плануємо скликати майбутні дискусії G7 щодо генеративного ШІ, які можуть включати такі теми, як управління, захист прав інтелектуальної власності, включаючи авторські права, сприяння прозорості, боротьба з дезінформацією, включаючи маніпулювання інформацією з боку іноземних сил, - йдеться в заяві міністрів країн G7.

Зазначимо, в Європейському Союзі мають намір запровадити нові правила для компаній, які розробляють генеративні інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT. Їх змусять розкривати інформацію про використання будь-якого захищеного авторським правом матеріалу, відповідно до європейського законодавства.

В уряді Великої Британії оголосили про виділення £ 100 млн початкового фінансування для цільової групи, відповідальної за прискорення можливостей країни в сфері штучного інтелекту.

Нагадаємо, адміністрація Байдена заявила, що шукає можливості здійснення заходів звітності систем штучного інтелекту (ШІ), оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.

Перед тим в Китаї вирішили вимагати від компаній проводити перевірки безпеки генеративних служб штучного інтелекту схожих на ChatGPT, перш ніж їм буде дозволено працювати.