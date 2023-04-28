В ЄС планують запровадити нові правила для ШІ щодо авторського права

В Європейському Союзі мають намір запровадити нові правила для компаній, які розробляють генеративні інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT. Їх змусять розкривати інформацію про використання будь-якого захищеного авторським правом матеріалу, відповідно до європейського законодавства.

Про це повідомило агентство Reuters.

Таким чином Євросоюз може започаткувати систему регулювання роботи ШІ. Європейська комісія почала розробляти закон про штучний інтелект близько двох років тому. Тепер члени Європейського парламенту погодилися перенести проєкт документа на новий етап — обговорення законодавцями.

Згідно з нинішньою редакцією проєкту, інструменти штучного інтелекту будуть класифіковані відповідно до їх сприйнятого рівня ризику: від мінімального до обмеженого, високого та неприйнятного. Сфери занепокоєння можуть включати біометричне спостереження, поширення дезінформації або дискримінаційні висловлювання.

Хоча інструменти високого ризику не будуть заборонені, ті, хто їх використовує, повинні будуть розкривати деталі, які від них вимагатимуть.

Компанії, які розробляють генеративні інструменти штучного інтелекту повинні будуть розкривати будь-які захищені авторським правом матеріали, які використовувалися для розробки їхніх систем.

Відомо, що під час доопрацювання документа деякі члени профільного комітету спочатку запропонували повністю заборонити використання матеріалів, захищених авторським правом, для навчання генеративних моделей ШІ, але від цього відмовилися на користь вимоги прозорості.

Нагадаємо, раніше американський бізнесмен Ілон Маск і ще понад 1000 людей підписали лист, у якому запропонували ввести шестимісячну паузу в роботі над системами ШІ, які потужніші за GPT-4. Вони пропонують створити протоколи безпеки для таких проєктів.

Згодом одна з американських адвокаційних груп звернулася до Федеральної торгової комісії США (FTC) з проханням зупинити випуск нових комерційних версій системи штучного інтелекту GPT-4

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