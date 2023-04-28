В ЕС планируют ввести новые правила для ИИ в части авторского права

В Европейском Союзе намерены ввести новые правила для компаний, разрабатывающих генеративные инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT. Их заставят раскрывать информацию об использовании любого защищенного авторским правом материала согласно европейскому законодательству.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Таким образом Евросоюз может положить начало системе регулирования работы ИИ. Европейская комиссия начала разрабатывать закон об искусственном интеллекте около двух лет назад. Теперь члены Европейского парламента согласились перенести проект документа на новый этап – обсуждение законодателями.

Согласно нынешней редакции проекта, инструменты искусственного интеллекта будут классифицированы в соответствии с их воспринимаемым уровнем риска: от минимального до ограниченного, высокого и неприемлемого. Сферы беспокойства могут включать биометрическое наблюдение, распространение дезинформации или дискриминационные высказывания.

Хотя инструменты высокого риска не будут запрещены, те, кто их использует, должны будут раскрывать требующие от них детали.

Компании, разрабатывающие генеративные инструменты искусственного интеллекта, должны будут раскрывать любые защищенные авторским правом материалы, которые использовались для разработки их систем.

Известно, что при доработке документа некоторые члены профильного комитета сначала предложили полностью запретить использование материалов, защищенных авторским правом, для обучения генеративных моделей ИИ, но отказались от этого в пользу требования прозрачности.

Напомним, ранее американский бизнесмен Илон Маск и еще более 1000 человек подписали письмо, в котором предложили ввести шестимесячную паузу в работе над системами ИИ, "мощнее" GPT-4. Они предлагают создать протоколы безопасности для таких проектов.

Впоследствии одна из американских адвокационных групп обратилась в Федеральную торговую комиссию США (FTC) с просьбой остановить выпуск новых коммерческих версий системы искусственного интеллекта GPT-4.

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