В октябре 2026 года больше всего электромобилей в Украине зарегистрировали во Львовской области — 872 автомобиля, что более чем вдвое превышает показатель Киева. При этом 95% зарегистрированных на Львовщине электрокаров были использованы. Всего в месяц украинский автопарк пополнили более 5 тыс. транспортных средств на электротяге.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

По данным ассоциации, самые большие показатели регистраций электромобилей в октябре зафиксировали в пяти регионах:

Львовская область - 872 автомобиля, из которых 95% подержаны;

Киев - 422 автомобиля, из которых 74% подержаны;

Днепропетровская область - 331 автомобиль, из которых 87% подержаны;

Киевская область - 312 автомобилей, из которых 85% подержаны;

Волынская область - 294 автомобиля, из которых 98% подержаны.

Таким образом, на этих пяти региональных рынках за месяц зарегистрировали 2231 электромобиль.

Наибольшую часть подержанных машин зафиксировали на Волыни, где только около 2% зарегистрированных электрокаров были новыми.

В то же время, в Киеве доля новых электромобилей была самой высокой среди пятерки лидеров — 26%.

Какие электромобили чаще всего выбирают украинцы

Среди новых электромобилей популярной моделью на ведущих региональных рынках стал китайский BYD Sea Lion 06 EV.

В сегменте импортируемых подержанных электрокаров преобладали автомобили Tesla.

Tesla Model Y стала самой популярной моделью в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

На Львовщине наибольшим спросом среди ввозимых подержанных электромобилей пользовалась Tesla Model 3, а на Волыни лидером стал Nissan Leaf.

Итак, несмотря на популярность новых моделей китайских производителей, основную часть регистраций электромобилей в регионах-лидерах составляют импортируемые машины с пробегом.

Напомним, в октябре 2026 года спрос на электромобили в Украине сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Основную часть пополнения автопарка составляли легковые электрокары – 4813 единиц.