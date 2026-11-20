У жовтні 2026 року найбільше електромобілів в Україні зареєстрували у Львівській області — 872 автомобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник Києва. При цьому 95% зареєстрованих на Львівщині електрокарів були вживаними. Загалом за місяць український автопарк поповнили понад 5 тис. транспортних засобів на електротязі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

За даними асоціації, найбільші показники реєстрацій електромобілів у жовтні зафіксували в п'яти регіонах:

Львівська область — 872 автомобілі, з яких 95% вживані;

Київ — 422 автомобілі, з яких 74% вживані;

Дніпропетровська область — 331 автомобіль, з яких 87% вживані;

Київська область — 312 автомобілів, з яких 85% вживані;

Волинська область — 294 автомобілі, з яких 98% вживані.

Таким чином, на цих п'яти регіональних ринках за місяць зареєстрували 2231 електромобіль.

Найбільшу частку вживаних машин зафіксували на Волині, де лише близько 2% зареєстрованих електрокарів були новими.

Водночас у Києві частка нових електромобілів була найвищою серед п'ятірки лідерів — 26%.

Які електромобілі найчастіше обирають українці

Серед нових електромобілів найпопулярнішою моделлю на провідних регіональних ринках став китайський BYD Sea Lion 06 EV.

У сегменті імпортованих вживаних електрокарів переважали автомобілі Tesla.

Зокрема, Tesla Model Y стала найпопулярнішою моделлю у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

На Львівщині найбільшим попитом серед ввезених вживаних електромобілів користувалася Tesla Model 3, а на Волині лідером став Nissan Leaf.

Отже, попри популярність нових моделей китайських виробників, основну частину реєстрацій електромобілів у регіонах-лідерах становлять імпортовані машини з пробігом.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року попит на електромобілі в Україні скоротився більш ніж удвічі порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Основну частину поповнення автопарку становили легкові електрокари — 4813 одиниць.