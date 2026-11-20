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Ціна нафти на 20 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals
Ціни на нафту п’ятницю, 20 листопада, зросли, однак за підсумками тижня очікується їхнє зниження через посилення побоювань щодо перебоїв у постачанні після атак хуситів по столиці Саудівської Аравії місту Ер-Ріяд та повідомлень про перебої в русі танкерів у Ормузькій протоці.
Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.
Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 20 листопада
|Тип нафти
|Ціна
|Зміна (%)
|Brent
|$92,77
|+ 0,9%
|WTI
|$83,46
|+ 0,3%
|Urals
|$71,10
|- 3.38%
Ф’ючерси на Brent зросли на 79 центів (на 0,9%) до 92,77 долара за барель. Грудневі ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 25 центів (на 0,3%) до 83,46 долара за барель, тоді як більш активні січневі контракти зросли на 71 цент (на 0,9%) до 83,15 долара.
Причини зміни ціни
Як повідомляє Reuters, ціни на нафту зросли після ракетних атак підтримуваних Іраном хуситів на столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд та підриву двох танкерів на морських мінах в Ормузькій протоці.
Попри це, за підсумками тижня котирування продемонструють зниження третій тиждень поспіль: нафта марки Brent подешевшає на 3,5%, а грудневий контракт на WTI — майже на 6%, оскільки обсяги поставок через протоку загалом повернулися до довоєнного рівня, посиливши очікування надлишку пропозиції.
Як зазначають аналітики Rakuten Securities та UOB Group, інциденти на Близькому Сході, частота яких у листопаді сягнула близько одного нападу на день, підтримують геополітичну премію за ризик і стимулюють купівлю сировини. Додаткову підтримку цінам надають очікування, що на зустрічі 29 листопада міністри ОПЕК+ вирішать продовжити узгоджене скорочення видобутку на 2027 рік.
Водночас на котирування тисне падіння на глобальних фондових ринках, де азіатські акції демонструють найгіршу тижневу динаміку з 2020 року.
Крім того, у Міжнародному енергетичному агентстві попередили, що поточний конфлікт спричинив найбільші в історії перебої у світовій торгівлі енергоресурсами і до 2035 року може скоротити глобальний попит на нафту більш ніж на 4% через прискорений перехід урядів на альтернативне паливо та електрифікацію.
Нагадаємо, світові ціни на нафту за тиждень знизилися на 2,5%. Слідом за нафтою в Україні подешевшали бензин і дизпальне, як у гурті, так і на АЗС. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що до кінця листопада ціни знизяться ще на 3–4 грн/л, а автогаз, який досі дорожчав, стабілізується, бо закінчується сезон активного споживання.