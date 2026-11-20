Ціни на нафту п’ятницю, 20 листопада, зросли, однак за підсумками тижня очікується їхнє зниження через посилення побоювань щодо перебоїв у постачанні після атак хуситів по столиці Саудівської Аравії місту Ер-Ріяд та повідомлень про перебої в русі танкерів у Ормузькій протоці.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 20 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $92,77 + 0,9% WTI $83,46 + 0,3% Urals $71,10 - 3.38%

Ф’ючерси на Brent зросли на 79 центів (на 0,9%) до 92,77 долара за барель. Грудневі ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 25 центів (на 0,3%) до 83,46 долара за барель, тоді як більш активні січневі контракти зросли на 71 цент (на 0,9%) до 83,15 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту зросли після ракетних атак підтримуваних Іраном хуситів на столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд та підриву двох танкерів на морських мінах в Ормузькій протоці.

Попри це, за підсумками тижня котирування продемонструють зниження третій тиждень поспіль: нафта марки Brent подешевшає на 3,5%, а грудневий контракт на WTI — майже на 6%, оскільки обсяги поставок через протоку загалом повернулися до довоєнного рівня, посиливши очікування надлишку пропозиції.

Як зазначають аналітики Rakuten Securities та UOB Group, інциденти на Близькому Сході, частота яких у листопаді сягнула близько одного нападу на день, підтримують геополітичну премію за ризик і стимулюють купівлю сировини. Додаткову підтримку цінам надають очікування, що на зустрічі 29 листопада міністри ОПЕК+ вирішать продовжити узгоджене скорочення видобутку на 2027 рік.

Водночас на котирування тисне падіння на глобальних фондових ринках, де азіатські акції демонструють найгіршу тижневу динаміку з 2020 року.

Крім того, у Міжнародному енергетичному агентстві попередили, що поточний конфлікт спричинив найбільші в історії перебої у світовій торгівлі енергоресурсами і до 2035 року може скоротити глобальний попит на нафту більш ніж на 4% через прискорений перехід урядів на альтернативне паливо та електрифікацію.