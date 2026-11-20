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Цена нефти на 20 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть пятницу, 20 ноября, выросли, однако по итогам недели ожидается их снижение из-за усиления опасений по поводу перебоев в поставках после атак хуситов по столице Саудовской Аравии городу Эр-Рияд и сообщений о перебоях в движении танкеров в Ормузском проливе.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 20 ноября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$92,77
|+ 0,9%
|WTI
|$83,46
|+ 0,3%
|Urals
|$71,10
|– 3.38%
Фьючерсы на Brent выросли на 79 центов (на 0,9%) до 92,77 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 25 центов (на 0,3%) до 83,46 доллара за баррель, в то время как более активные январские контракты выросли на 71 цент (на 0,9%) до 83,15 доллара.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, цены на нефть выросли после ракетных атак поддерживаемых Ираном хуситов на столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и подрыва двух танкеров на морских минах в Ормузском проливе.
Несмотря на это, по итогам недели котировки продемонстрируют снижение третьей недели подряд: нефть марки Brent подешевеет на 3,5 %, а декабрьский контракт на WTI – почти на 6%, поскольку объемы поставок через пролив в целом вернулись к довоенному уровню, усилив ожидание избытка предложения.
Как отмечают аналитики Rakuten Securities и UOB Group, инциденты на Ближнем Востоке, частота которых в ноябре составила около одного нападения в день, поддерживают геополитическую премию за риск и стимулируют покупку сырья. Дополнительную поддержку ценам ожидают, что на встрече 29 ноября министры ОПЕК+ решат продолжить согласованное сокращение добычи на 2027 год.
В то же время на котировки давит падение на глобальных фондовых рынках, где азиатские акции демонстрируют самую плохую недельную динамику с 2020 года.
Кроме того, в Международном энергетическом агентстве предупредили, что текущий конфликт вызвал крупнейшие в истории перебои в мировой торговле энергоресурсами и к 2035 году может сократить глобальный спрос на нефть более чем на 4% из-за ускоренного перехода правительств на альтернативное топливо и электрификацию.
Напомним, мировые цены на нефть за неделю снизились на 2,5%. Следом за нефтью в Украине подешевели бензин и дизтопливо, как в группе, так и на АЗС. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что к концу ноября цены снизятся еще на 3–4 грн/л, а дорожавший до сих пор автогаз стабилизируется, потому что заканчивается сезон активного потребления.