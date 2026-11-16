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Попит на електромобілі в Україні впав більш ніж удвічі: що відбувається на ринку

Електромобіль на зарядці
Попит на електромобілі в Україні впав більш ніж удвічі / Unsplash

У жовтні український автопарк поповнили трохи більше 5 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 52% менше, ніж у жовтні 2025 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

Основну частину реєстрацій становили легкові електромобілі — 4813 авто.

Із них новими були лише 430 машин, що на 82% менше, ніж торік. Ще 4383 електромобілі були вживаними — цей сегмент скоротився на 44%.

Також у жовтні український автопарк поповнили 220 комерційних електромобілів. Новими серед них були 13 авто. Для порівняння, у жовтні 2025 року з 274 комерційних BEV новими були 46.

Найпопулярніші нові електромобілі

Лідером жовтня став BYD Sea Lion 06 EV — 87 реєстрацій.

До п’ятірки також увійшли:

  • Zeekr 7X — 42 авто;
  • Volkswagen ID.Unyx — 27;
  • MG S6 EV — 24;
  • Zeekr 001 — 23.

Які вживані електрокари ввозили найчастіше

Серед імпортованих електромобілів із пробігом перше місце посіла Tesla Model Y — 603 авто.

Далі йдуть:

  • Nissan Leaf — 524;
  • Tesla Model 3 — 491;
  • Chevrolet Bolt — 217;
  • Kia Niro EV — 194.

Нагадаємо, у жовтні частка електромобілів на українському ринку нових легковиків скоротилася з 31% до 8,8%, тоді як бензинові та дизельні авто разом зайняли понад 64% ринку.

Автор:
Тетяна Гойденко

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