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Попит на електромобілі в Україні впав більш ніж удвічі: що відбувається на ринку
У жовтні український автопарк поповнили трохи більше 5 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 52% менше, ніж у жовтні 2025 року.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".
Основну частину реєстрацій становили легкові електромобілі — 4813 авто.
Із них новими були лише 430 машин, що на 82% менше, ніж торік. Ще 4383 електромобілі були вживаними — цей сегмент скоротився на 44%.
Також у жовтні український автопарк поповнили 220 комерційних електромобілів. Новими серед них були 13 авто. Для порівняння, у жовтні 2025 року з 274 комерційних BEV новими були 46.
Найпопулярніші нові електромобілі
Лідером жовтня став BYD Sea Lion 06 EV — 87 реєстрацій.
До п’ятірки також увійшли:
- Zeekr 7X — 42 авто;
- Volkswagen ID.Unyx — 27;
- MG S6 EV — 24;
- Zeekr 001 — 23.
Які вживані електрокари ввозили найчастіше
Серед імпортованих електромобілів із пробігом перше місце посіла Tesla Model Y — 603 авто.
Далі йдуть:
- Nissan Leaf — 524;
- Tesla Model 3 — 491;
- Chevrolet Bolt — 217;
- Kia Niro EV — 194.
Нагадаємо, у жовтні частка електромобілів на українському ринку нових легковиків скоротилася з 31% до 8,8%, тоді як бензинові та дизельні авто разом зайняли понад 64% ринку.