Спрос на электромобили в Украине упал более чем вдвое: что происходит на рынке

В октябре украинский автопарк пополнили чуть более 5 тысяч автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 52% меньше, чем в октябре 2025г.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Основную часть регистраций составляли легковые электромобили – 4813 авто.

Из них новыми были только 430 машин, что на 82% меньше, чем в прошлом. Еще 4383 электромобиля были подержанными – этот сегмент сократился на 44%.

Также в октябре украинский автопарк пополнили 220 коммерческих электромобилей. Новыми среди них было 13 авто. Для сравнения, в октябре 2025 года из 274 коммерческих BEV новыми были 46.

Самые популярные новые электромобили

Лидером октября стал BYD Sea Lion 06 EV - 87 регистраций.

В пятерку также вошли:

Zeekr 7X - 42 авто;

Volkswagen ID.Unyx - 27;

MG S6 EV - 24;

Zeekr 001 - 23.

Какие подержанные электрокары ввозили чаще всего

Среди импортированных электромобилей с пробегом первое место заняла Tesla Model Y – 603 авто.

Дальше идут:

Nissan Leaf - 524;

Tesla Model 3 - 491;

Chevrolet Bolt - 217;

Kia Niro EV - 194.

Напомним, в октябре доля электромобилей на украинском рынке новых легковушек сократилась с 31% до 8,8%, тогда как бензиновые и дизельные авто вместе заняли более 64% рынка.