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Спрос на электромобили в Украине упал более чем вдвое: что происходит на рынке
В октябре украинский автопарк пополнили чуть более 5 тысяч автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 52% меньше, чем в октябре 2025г.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".
Основную часть регистраций составляли легковые электромобили – 4813 авто.
Из них новыми были только 430 машин, что на 82% меньше, чем в прошлом. Еще 4383 электромобиля были подержанными – этот сегмент сократился на 44%.
Также в октябре украинский автопарк пополнили 220 коммерческих электромобилей. Новыми среди них было 13 авто. Для сравнения, в октябре 2025 года из 274 коммерческих BEV новыми были 46.
Самые популярные новые электромобили
Лидером октября стал BYD Sea Lion 06 EV - 87 регистраций.
В пятерку также вошли:
- Zeekr 7X - 42 авто;
- Volkswagen ID.Unyx - 27;
- MG S6 EV - 24;
- Zeekr 001 - 23.
Какие подержанные электрокары ввозили чаще всего
Среди импортированных электромобилей с пробегом первое место заняла Tesla Model Y – 603 авто.
Дальше идут:
- Nissan Leaf - 524;
- Tesla Model 3 - 491;
- Chevrolet Bolt - 217;
- Kia Niro EV - 194.
Напомним, в октябре доля электромобилей на украинском рынке новых легковушек сократилась с 31% до 8,8%, тогда как бензиновые и дизельные авто вместе заняли более 64% рынка.