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В Украине сменился автомобильный бестселлер: кто обошел Renault и Toyota
В октябре на украинском рынке новых легковых автомобилей сменился лидер среди моделей. Самым популярным стал кроссовер Skoda Kodiaq, которого за месяц приобрели 245 раз. Renault Duster и Volkswagen Touareg заняли второе и третье место.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".
Всего в октябре украинцы приобрели 4,9 тысяч новых легковых автомобилей.
Skoda Kodiaq возглавил рейтинг с результатом 245 автомобилей. Renault Duster занял второе место – 227 машин, а Volkswagen Touareg – третье с 208 регистрациями.
В первую пятерку также вошли Toyota RAV-4 с 205 проданными автомобилями и Hyundai Tucson – 159 авто.
Самые популярные модели октября
В десятку бестселлеров месяца вошли:
- Skoda Kodiaq - 245 авто;
- Renault Duster - 227;
- Volkswagen Touareg - 208;
- Toyota RAV-4 - 205;
- Hyundai Tucson - 159;
- Toyota Land Cruiser Prado - 139;
- Skoda Octavia - 134;
- Mazda CX-5 - 125;
- Volkswagen Tiguan - 123;
- BYD Sea Lion 06-115.
На десять самых популярных моделей пришлось 1680 проданных автомобилей — более трети всего октябрьского рынка новых легковых автомобилей.
Напомним, в сентябре рейтинг возглавляла Toyota RAV-4 с 340 проданными авто, Renault Duster был вторым с 329 машинами, а Skoda Kodiaq занимал лишь третье место с результатом 184 автомобиля. За месяц продажи Kodiaq выросли на 33%, что позволило модели выйти на первое место.