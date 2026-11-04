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В Украине сменился автомобильный бестселлер: кто обошел Renault и Toyota

китайские автомобили в Украине
В Украине сменился автомобильный бестселлер

В октябре на украинском рынке новых легковых автомобилей сменился лидер среди моделей. Самым популярным стал кроссовер Skoda Kodiaq, которого за месяц приобрели 245 раз. Renault Duster и Volkswagen Touareg заняли второе и третье место.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Всего в октябре украинцы приобрели 4,9 тысяч новых легковых автомобилей.

Skoda Kodiaq возглавил рейтинг с результатом 245 автомобилей. Renault Duster занял второе место – 227 машин, а Volkswagen Touareg – третье с 208 регистрациями.

В первую пятерку также вошли Toyota RAV-4 с 205 проданными автомобилями и Hyundai Tucson – 159 авто.

Самые популярные модели октября

В десятку бестселлеров месяца вошли:

  1. Skoda Kodiaq - 245 авто;
  2. Renault Duster - 227;
  3. Volkswagen Touareg - 208;
  4. Toyota RAV-4 - 205;
  5. Hyundai Tucson - 159;
  6. Toyota Land Cruiser Prado - 139;
  7. Skoda Octavia - 134;
  8. Mazda CX-5 - 125;
  9. Volkswagen Tiguan - 123;
  10. BYD Sea Lion 06-115.

На десять самых популярных моделей пришлось 1680 проданных автомобилей — более трети всего октябрьского рынка новых легковых автомобилей.

Напомним, в сентябре рейтинг возглавляла Toyota RAV-4 с 340 проданными авто, Renault Duster был вторым с 329 машинами, а Skoda Kodiaq занимал лишь третье место с результатом 184 автомобиля. За месяц продажи Kodiaq выросли на 33%, что позволило модели выйти на первое место.

Автор:
Татьяна Гойденко

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