UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,99

+0,15

EUR

50,53

--0,16

Наличный курс:

USD

44,98

44,80

EUR

51,20

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Какие новые авто покупали украинцы в сентябре: самые популярные модели

Toyota RAV-4
Toyota RAV-4. Фото: carfast.express

В сентябре самым популярным на рынке новых легковых автомобилей стал кроссовер Toyota RAV-4.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самые популярные модели сентября

В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:

  1. Toyota RAV-4 – 340 ед.;
  2. Renault Duster – 329 ед;
  3. Skoda Kodiaq – 184 ед.;
  4. Hyundai Tucson – 165 ед.;
  5. BYD Sea Lion 06 – 145 ед.;
  6. Volkswagen Touareg – 140 ед.;
  7. Toyota Camry – 137 ед.;
  8. Toyota LC Prado – 119 ед.;
  9. Skoda Octavia – 111 ед.;
  10. Mazda CX5 – 108 ед.

Напомним, украинский рынок новых легковых автомобилей в сентябре продолжил сокращаться: за месяц приобрели 4881 новый автомобиль. Продажи оказались на 29% меньше, чем в прошлом году, и еще на 1% сократились по сравнению с августом.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности