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Какие новые авто покупали украинцы в сентябре: самые популярные модели
В сентябре самым популярным на рынке новых легковых автомобилей стал кроссовер Toyota RAV-4.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Самые популярные модели сентября
В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:
- Toyota RAV-4 – 340 ед.;
- Renault Duster – 329 ед;
- Skoda Kodiaq – 184 ед.;
- Hyundai Tucson – 165 ед.;
- BYD Sea Lion 06 – 145 ед.;
- Volkswagen Touareg – 140 ед.;
- Toyota Camry – 137 ед.;
- Toyota LC Prado – 119 ед.;
- Skoda Octavia – 111 ед.;
- Mazda CX5 – 108 ед.
Напомним, украинский рынок новых легковых автомобилей в сентябре продолжил сокращаться: за месяц приобрели 4881 новый автомобиль. Продажи оказались на 29% меньше, чем в прошлом году, и еще на 1% сократились по сравнению с августом.