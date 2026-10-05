Какие новые авто покупали украинцы в сентябре: самые популярные модели

В сентябре самым популярным на рынке новых легковых автомобилей стал кроссовер Toyota RAV-4.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самые популярные модели сентября

В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:

Toyota RAV-4 – 340 ед.; Renault Duster – 329 ед; Skoda Kodiaq – 184 ед.; Hyundai Tucson – 165 ед.; BYD Sea Lion 06 – 145 ед.; Volkswagen Touareg – 140 ед.; Toyota Camry – 137 ед.; Toyota LC Prado – 119 ед.; Skoda Octavia – 111 ед.; Mazda CX5 – 108 ед.

Напомним, украинский рынок новых легковых автомобилей в сентябре продолжил сокращаться: за месяц приобрели 4881 новый автомобиль. Продажи оказались на 29% меньше, чем в прошлом году, и еще на 1% сократились по сравнению с августом.