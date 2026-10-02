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Рынок новых авто в Украине продолжил падение: какие бренды удержали продажи в сентябре

автомобили
Рынок новых авто в Украине продолжил падение / Depositphotos

Украинский рынок новых легковых автомобилей в сентябре продолжил сокращаться: за месяц приобрели 4881 новых автомобилей. Продажи оказались на 29% меньше, чем в прошлом, и еще на 1% сократились по сравнению с августом.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Лидером рынка в сентябре стала Toyota – украинцы приобрели 898 автомобилей этой марки. В отличие от общего падения рынка, его продажи выросли на 9% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Второе место заняла Skoda с 498 проданными авто, что на 7% больше, чем в прошлом. Тройку лидеров замкнула Renault – 413 автомобилей, или на 12% меньше в годовом исчислении.

В десятку самых популярных марок также вошли:

  • Volkswagen – 329 автомобилей (-55%);
  • BYD – 267 (-73%);
  • Hyundai – 259 (-25%);
  • Suzuki – 210 (+21%);
  • BMW – 182 (-50%);
  • Mazda – 181 (-26%);
  • Nissan – 133 (-1%).

Таким образом, из десяти самых популярных марок Toyota, Skoda и Suzuki смогли нарастить продажи по сравнению с прошлым годом. Более всего среди лидеров рынка просели BYD, Volkswagen и BMW.

Самой популярной моделью сентября стал кроссовер Toyota RAV-4.

С начала 2026 украинцы приобрели 48,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, в августе украинцы приобрели около 5 тыс. рублей. новых автомобилей, а рынок новых авто также демонстрировал годовое падение. Лидером продаж тогда оставалась Toyota, а популярнейшей моделью был Toyota RAV-4.

Автор:
Татьяна Гойденко

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