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Украинцы стали реже ввозить электромобили с пробегом

электромобиль
Украинцы стали реже ввозить электромобили с пробегом / Укравтопром

В августе украинцы ввезли из-за границы 20,7 тыс. подержанных легковушек, что на 9% меньше, чем годом ранее. Наибольшую часть этого сегмента сохранили бензиновые авто, тогда как доля электромобилей заметно сократилась.

Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

На бензиновые машины пришлось 52% всех импортируемых подержанных легковых автомобилей против 48% в августе 2025 года.

Доля электромобилей сократилась до 17% по сравнению с 26% годом ранее. Дизельные автомобили также охватили 17% рынка, как и в прошлом году.

В то же время гибриды усилили позиции: их доля выросла с 6% до 11%. Автомобили из ГБО, как и в прошлом году, составляли 3%.

Средний возраст подержанных машин, получивших в августе украинские номера, составлял 8,7 года.

Самыми популярными моделями стали:

  • Volkswagen Golf - 875 авто;
  • Volkswagen Tiguan - 775;
  • Nissan Rogue - 707;
  • Audi Q5 - 695;
  • Skoda Octavia - 633;
  • Renault Megane - 532;
  • Tesla Model Y - 494;
  • Tesla Model 3 - 480;
  • Nissan Leaf - 454;
  • Ford Escape - 408.

Напомним, в июле украинцы ввезли из-за границы 22,6 тыс. подержанных легковушек. Тогда доля бензиновых авто выросла до 55%, а электромобили сократились до 15%. Лидером среди моделей также был Volkswagen Golf, далее следовали Volkswagen Tiguan и Nissan Rogue.

Автор:
Татьяна Гойденко

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