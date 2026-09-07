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Украинцы стали реже ввозить электромобили с пробегом
В августе украинцы ввезли из-за границы 20,7 тыс. подержанных легковушек, что на 9% меньше, чем годом ранее. Наибольшую часть этого сегмента сохранили бензиновые авто, тогда как доля электромобилей заметно сократилась.
Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
На бензиновые машины пришлось 52% всех импортируемых подержанных легковых автомобилей против 48% в августе 2025 года.
Доля электромобилей сократилась до 17% по сравнению с 26% годом ранее. Дизельные автомобили также охватили 17% рынка, как и в прошлом году.
В то же время гибриды усилили позиции: их доля выросла с 6% до 11%. Автомобили из ГБО, как и в прошлом году, составляли 3%.
Средний возраст подержанных машин, получивших в августе украинские номера, составлял 8,7 года.
Самыми популярными моделями стали:
- Volkswagen Golf - 875 авто;
- Volkswagen Tiguan - 775;
- Nissan Rogue - 707;
- Audi Q5 - 695;
- Skoda Octavia - 633;
- Renault Megane - 532;
- Tesla Model Y - 494;
- Tesla Model 3 - 480;
- Nissan Leaf - 454;
- Ford Escape - 408.
Напомним, в июле украинцы ввезли из-за границы 22,6 тыс. подержанных легковушек. Тогда доля бензиновых авто выросла до 55%, а электромобили сократились до 15%. Лидером среди моделей также был Volkswagen Golf, далее следовали Volkswagen Tiguan и Nissan Rogue.