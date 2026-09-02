Рынок новых легковушек в Украине просел почти на 31%: какие марки и модели удержали позиции

В августе 2026 года в Украине зарегистрировали 4794 новых легковых автомобилей. Это на 7,6% меньше, чем в июле 2026 года и на 30,9% меньше по сравнению с августом 2025 года. Августовский показатель стал самым низким за последние шесть месяцев. Toyota вышла в лидеры, заняв 22,3% рынка продаж новых легковых автомобилей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Структура рынка по типу топлива

Большинство купленных машин в августе были бензиновыми – 1 765 авто (36,8%). Гибриды заняли второе место с результатом 1627 авто (33,9%). Дизельные машины составили 881 регистрацию (18,4%), электрические – 504 (10,5%), а авто с газобаллонным оборудованием – 17 (0,4%).

По сравнению с августом 2025 года регистрации электромобилей упали с 1944 до 504 единиц, то есть на 74,1%. Это сокращение обеспечило 67,2% общего падения всего авторынка. В то же время по отношению к июлю 2026 года количество купленных электрокаров выросло на 110 единиц (27,9%).

Рейтинг марок и моделей

Десять самых популярных брендов августа сформировала 69,0% рынка, а первая тройка – 39,1%:

Toyota - 1068 авто (22,3%); Skoda - 429 авто (8,9%); Renault - 376 авто (7,8%); Volkswagen - 269 авто (5,6%); BYD - 266 авто (5,5%); Hyundai - 258 авто (5,4%); Mazda - 188 авто (3,9%); BMW - 186 авто (3,9%); Suzuki - 150 авто (3,1%); Zeekr - 120 авто (2,5%).

Самой популярной моделью стала Toyota RAV4 – 445 регистраций. Далее – Renault Duster (267), Hyundai Tucson (200), Skoda Kodiaq (180) и Toyota Camry (174).

Напомним, в июле 2026 г. продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.