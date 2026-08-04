Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,64

--0,05

EUR

51,27

-0,00

Наличный курс:

USD

44,85

44,70

EUR

51,65

51,41

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продажи новых автомобилей в Украине сократились более чем на 10%

авто
Продажи новых легковушек в июле снизились / Depositphotos

В июле 2026 г. продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".

Продажа новых легковых автомобилей

Несмотря на всеобщее падение рынка, лидером продаж остается японская Toyota. В июле бренд реализовал 986 новых автомобилей, что на 20% больше, чем годом ранее.

В десятку самых популярных марок также вошли:

  • Toyota - 986 авто (+20%);
  • Skoda - 693 (+24%);
  • Volkswagen - 444 (-10%);
  • Renault - 345 (-47%);
  • BMW - 308 (+17%);
  • Hyundai - 298 (без изменений);
  • Mazda - 259 (+66%);
  • BYD - 229 (-69%);
  • Suzuki - 194 (+39%);
  • Audi - 156 (-38%).

Самой популярной моделью луны стал кроссовер Toyota RAV4.

Всего с начала 2026 года в Украине было реализовано почти 38,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Заметим, в первом полугодии 2026 кроссоверы сформировали 80% украинского рынка новых легковых автомобилей. За шесть месяцев украинцы приобрели 26,6 тысяч новых SUV, а гибридные и электрические модели вместе уже заняли 41,6% этого сегмента.

Автор:
Ольга Опенько