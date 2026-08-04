- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Продажи новых автомобилей в Украине сократились более чем на 10%
В июле 2026 г. продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".
Продажа новых легковых автомобилей
Несмотря на всеобщее падение рынка, лидером продаж остается японская Toyota. В июле бренд реализовал 986 новых автомобилей, что на 20% больше, чем годом ранее.
В десятку самых популярных марок также вошли:
- Toyota - 986 авто (+20%);
- Skoda - 693 (+24%);
- Volkswagen - 444 (-10%);
- Renault - 345 (-47%);
- BMW - 308 (+17%);
- Hyundai - 298 (без изменений);
- Mazda - 259 (+66%);
- BYD - 229 (-69%);
- Suzuki - 194 (+39%);
- Audi - 156 (-38%).
Самой популярной моделью луны стал кроссовер Toyota RAV4.
Всего с начала 2026 года в Украине было реализовано почти 38,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Заметим, в первом полугодии 2026 кроссоверы сформировали 80% украинского рынка новых легковых автомобилей. За шесть месяцев украинцы приобрели 26,6 тысяч новых SUV, а гибридные и электрические модели вместе уже заняли 41,6% этого сегмента.