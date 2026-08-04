Продажи новых автомобилей в Украине сократились более чем на 10%

В июле 2026 г. продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".

Продажа новых легковых автомобилей

Несмотря на всеобщее падение рынка, лидером продаж остается японская Toyota. В июле бренд реализовал 986 новых автомобилей, что на 20% больше, чем годом ранее.

В десятку самых популярных марок также вошли:

Toyota - 986 авто (+20%);

Skoda - 693 (+24%);

Volkswagen - 444 (-10%);

Renault - 345 (-47%);

BMW - 308 (+17%);

Hyundai - 298 (без изменений);

Mazda - 259 (+66%);

BYD - 229 (-69%);

Suzuki - 194 (+39%);

Audi - 156 (-38%).

Самой популярной моделью луны стал кроссовер Toyota RAV4.

Всего с начала 2026 года в Украине было реализовано почти 38,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Заметим, в первом полугодии 2026 кроссоверы сформировали 80% украинского рынка новых легковых автомобилей. За шесть месяцев украинцы приобрели 26,6 тысяч новых SUV, а гибридные и электрические модели вместе уже заняли 41,6% этого сегмента.