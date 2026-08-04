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Продажі нових автомобілів в Україні скоротилися на понад 10%

авто
Продажі нових легковиків у липні знизилися / Depositphotos

У липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".

Продажі нових легковиків

Попри загальне падіння ринку, лідером продажів залишається японська Toyota. У липні бренд реалізував 986 нових автомобілів, що на 20% більше, ніж роком раніше.

До десятки найпопулярніших марок також увійшли:

  • Toyota — 986 авто (+20%);
  • Skoda — 693 (+24%);
  • Volkswagen — 444 (-10%);
  • Renault — 345 (-47%);
  • BMW — 308 (+17%);
  • Hyundai — 298 (без змін);
  • Mazda — 259 (+66%);
  • BYD — 229 (-69%);
  • Suzuki — 194 (+39%);
  • Audi — 156 (-38%).

Найпопулярнішою моделлю місяця став кросовер Toyota RAV4.

Загалом із початку 2026 року в Україні реалізували майже 38,8 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 1% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Зауважимо, у першому півріччі 2026 року кросовери сформували 80% українського ринку нових легкових автомобілів. За шість місяців українці придбали 26,6 тисячі нових SUV, а гібридні та електричні моделі разом уже зайняли 41,6% цього сегмента.

Автор:
Ольга Опенько