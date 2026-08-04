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Продажі нових автомобілів в Україні скоротилися на понад 10%
У липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Укравтопром".
Продажі нових легковиків
Попри загальне падіння ринку, лідером продажів залишається японська Toyota. У липні бренд реалізував 986 нових автомобілів, що на 20% більше, ніж роком раніше.
До десятки найпопулярніших марок також увійшли:
- Toyota — 986 авто (+20%);
- Skoda — 693 (+24%);
- Volkswagen — 444 (-10%);
- Renault — 345 (-47%);
- BMW — 308 (+17%);
- Hyundai — 298 (без змін);
- Mazda — 259 (+66%);
- BYD — 229 (-69%);
- Suzuki — 194 (+39%);
- Audi — 156 (-38%).
Найпопулярнішою моделлю місяця став кросовер Toyota RAV4.
Загалом із початку 2026 року в Україні реалізували майже 38,8 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 1% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Зауважимо, у першому півріччі 2026 року кросовери сформували 80% українського ринку нових легкових автомобілів. За шість місяців українці придбали 26,6 тисячі нових SUV, а гібридні та електричні моделі разом уже зайняли 41,6% цього сегмента.