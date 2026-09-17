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Україна подає заявку на вступ до Агентства з ядерної енергії ОЕСР

Денис Шмигаль
Україна подає заявку на вступ до Агентства з ядерної енергії / Міненерго

Україна подає заявку на членство в Агентстві з ядерної енергії ОЕСР та розраховує на підтримку країн-членів. Приєднання до Агентства розглядається як один із кроків на шляху до повноправного членства України в ОЕСР.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Про рішення він заявив під час Міністерської конференції "Дорожні карти до нової ядерної енергетики 2026" у Парижі.

За словами Шмигаля, Україна готова ділитися з країнами Агентства досвідом роботи атомної енергетики в умовах повномасштабної війни. Серед ключових напрямів він назвав захист інфраструктури навколо атомних станцій, резервування електропостачання та можливість роботи в режимі "енергетичного острова".

Окремо Шмигаль наголосив на відмові України від російського ядерного палива. Україна вже використовує альтернативне паливо Westinghouse для реакторів ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 і запустила власне виробництво компонентів для паливних збірок Westinghouse для ВВЕР-1000.

Наступним стратегічним кроком має стати створення в Україні потужностей зі складання ядерного палива.

Україна також планує нарощувати власні можливості в ядерно-паливному циклі. За словами Шмигаля, країна прагне самостійно покривати щонайменше 30% потреб парку реакторів ВВЕР та локалізувати до 100% потреби у паливних збірках для ВВЕР-1000.

Для постачання сировини та послуг Україна співпрацює з Cameco у сфері урану та з Urenco щодо його збагачення.

Ще одним напрямом Шмигаль назвав розвиток експорту електроенергії до Європи. Наразі пропускна спроможність міждержавних інтерконекторів становить 2,4 ГВт, а надалі Україна планує збільшити її до 4,5 ГВт.

Він також наголосив на необхідності довгострокового фінансування нових ядерних проєктів та підготовки фахівців — інженерів, будівельників, операторів, науковців і регуляторів.

Нагадаємо, Україна вже проводить диверсифікацію постачання ядерного палива та розвиває власне виробництво його компонентів. У межах цього курсу країна використовує паливо Westinghouse для реакторів ВВЕР, співпрацює з Cameco щодо постачання урану та з Urenco щодо його збагачення.

Автор:
Тетяна Гойденко

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