Українські АЕС перейдуть на американське ядерне паливо

До 2028 року Україна стане першою країною у світі, яка експлуатуватиме всі свої реактори ВВЕР (водно-водяний енергетичний реактор) виключно на ядерному паливі американської компанії Westinghouse.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Westinghouse.

Зазначається, що після вторгнення Росії у 2022 році Westinghouse прискорила підтримку ядерного енергетичного сектору України для зменшення залежності від російського палива.

Компанія форсувала розробку та впровадження паливної програми ВВЕР-440, виконавши першу поставку на Рівненську АЕС у 2023 році.

Процес розробки, ліцензування, виробництва та доставки палива для реакторів ВВЕР-440 у співпраці з "Енергоатомом" завершили за півтора року.

Наразі Westinghouse та №Енергоатом" планують створити потужності для збирання ядерного палива безпосередньо в Україні. Відповідну угоду про розвиток виробничих можливостей уже підписано між компаніями.

Westinghouse та "Енергоатом" впроваджують технічні рішення для підвищення стійкості українських станцій , зокрема, пасивної системи теплоізоляції для реакторів ВВЕР-440 на РАЕС.

У стратегії Westinghouse Україна розглядається як учасник регіональної екосистеми американських реакторів AP1000.

Виробництво ядерного палива в Україні

Після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним його постачальником стала американська компанія Westinghouse.

Технології США стали стандартом для українських енергоблоків ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

Крім того, на базі відокремленого підрозділу" Енергоатома" створюється власна лінія з виробництва збірок ядерного палива. Вже у 2027 році перша українська ТВЗ буде завантажена в активну зону енергоблоку. В подальшому НАЕК планує забезпечувати себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Westinghouse.

У липні 2025 року НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про передачу технології для виробництва ядерного палива в Україні. Очікується, що вартість першого етапу співпраці становитиме близько $20 мільйонів.