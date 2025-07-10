Інвестиції на $20 млн: в Україні готують запуск ядерного виробництва

НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про передачу технології для виробництва ядерного палива в Україні. Очікується, що вартість першого етапу співпраці становитиме близько $20 мільйонів.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посилланям на заяву глави "Енергоатома" Петра Котіна.

Ядерне паливо в Україні

"Ми підписали меморандум, який закріплює все, що вже зроблено з Westinghouse. Були великі перемовини про умови передачі їхньої технології на виробництво ядерного палива в Україні. Як ви знаєте, ми вже виробляємо компоненти до цього палива, і вони передали нам ліцензію, що ми маємо право на організацію цього виробництва за їхньою технологією. І це якраз була резюмуюча частина документів", – заявив Котін після підписання меморандуму.

За словами голови "Енергоатома", обсяг угоди з Westinghouse щодо виробництва ядерного палива становить близько 20 мільйонів доларів.

Водночас він додав, що співпраця з компанією охоплює значно масштабніші проєкти, зокрема будівництво нових енергоблоків вартістю у мільярди доларів.

Крім того, найближчим часом планується підписати ще одну угоду, яка передбачає постачання обладнання для виробництва ядерного палива за американською технологією.

Цей договір майже готовий, і очікується, що його підпишуть протягом наступних двох місяців. Після цього розпочнеться організація власного виробництва ядерного палива в Україні.

Як повідомлялося, у червні 2022 року "Енергоатом" і Westinghouse уклали угоду про постачання ядерного палива для всіх українських АЕС.

У вересні 2023 року "Енергоатом" став першою у світі енергокомпанією, яка експлуатує реактори радянського типу, але впровадила проєкт із диверсифікації ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000 та ВВЕР-440. Україна не закуповує ядерне паливо в Росії з 2020 року.