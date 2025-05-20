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"Енергоатом" в 2025 році збільшив податкові платежі до бюджету на 5,7 млрд грн

Енергоатом
"Енергоатом" виконав фінансові зобов’язання.

АТ “НАЕК ”Енергоатом" за перший квартал 2025 року сплатив податків до держдюджету на 5,7 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Про податки "Енергоатому"

Зазначається, що АТ "НАЕК "Енергоатом" послідовно виконує свої фінансові зобов’язання перед державою та суспільством.

За перший квартал 2025 року компанія сплатила до державного бюджету  12,6 млрд гривень у вигляді податків, обов’язкових платежів та єдиного соціального внеску.

Цей показник перевищує аналогічний період 2024 року на 5,7 млрд гривень.

Енергоатом залишається одним із провідних наповнювачів бюджету, забезпечуючи не лише енергетичну безпеку країни в непрості часи, а й її фінансову стабільність, підкреслює пресслужба.

Нагадаємо, "Енергоатом" успішно виконала планове завдання з виробництва електроенергії за перші чотири місяці 2025 року. Загальний показник виробництва становив 100,8% від запланованого, а обсяги відпущеної електроенергії — 101,1%.

Додамо, через дефіцит генерації внаслідок російської агресії, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станційпід час опалювального сезону.

Автор:
Ольга Опенько