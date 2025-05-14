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Цьогоріч "Енергоатом" вже витратив 69,2 млрд грн на забезпечення доступної електроенергії для українців
У 2025 році НАЕК “Енергоатом” повністю виконує спеціальні обов’язки із забезпечення доступної електроенергії для побутових споживачів (ПСО). З початку року компанія сплатила за цією програмою 69,24 млрд грн з ПДВ.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.
Зобов’язання за ПСО
Зазначається, що механізм спрямований на зниження фінансового навантаження на українські сім’ї, щоб вартість електроенергії для населення залишалась нижчою.
З початку року за послугу ПСО "Енергоатом" сплатив 69,24 млрд грн (з ПДВ) з власного прибутку:
- 17 млрд 101 млн грн – 100% вартості послуги ПСО січня 2025 року (з яких 8 млрд 433 млн грн – у грудні 2024 року);
- 17 млрд 71 млн грн – 100% вартості послуги ПСО лютого 2025 року;
- 16 млрд 696 млн грн – 100% вартості послуги ПСО березня 2025 року;
- 15 млрд 391 млн грн –100% вартості послуги ПСО квітня 2025 року;
- 10 млрд 446 млн грн – 80% прогнозної вартості послуги ПСО травня 2025 року.
"Енергоатом працює ефективно та продовжує виконувати спеціальні обов’язки, гарантуючи доступність електроенергії для населення", – наголосив керівник НАЕК Петро Котін.
Прогнозна вартість послуги ПСО, згідно з проєктом фінансового плану АТ "НАЕК "Енергоатом", у 2025 році становить 161,87 млрд грн (з ПДВ).
Нагадаємо, президент "Енергоатома", тимчасовий виконуючий обов'язки голови правління Петро Котін задекларував річний дохід у розмірі понад 6,71 мільйона гривень, отриманий від заробітної плати.