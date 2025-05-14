В этом году "Энергоатом" уже потратил 69,2 млрд грн на обеспечение доступной электроэнергии для украинцев

В 2025 году НАЭК "Энергоатом" полностью выполняет специальные обязанности по обеспечению доступной электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО). С начала года компания оплатила по этой программе 69,24 млрд грн с НДС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Обязательства по ПСО

Отмечается, что механизм направлен на снижение финансовой нагрузки на украинские семьи, чтобы стоимость электроэнергии для населения оставалась ниже.

С начала года за услугу ПСО "Энергоатом" уплатил 69,24 млрд грн (с НДС) по собственной прибыли:

17 млрд 101 млн грн – 100% стоимости услуги ПСО января 2025 года (из которых 8 млрд 433 млн грн – в декабре 2024 года);

17 млрд 71 млн грн – 100% стоимости услуги ПСО февраля 2025;

16 млрд 696 млн грн – 100% стоимости услуги ПСО марта 2025;

15 млрд 391 млн грн –100% стоимости услуги ПСО апреля 2025;

10 млрд. 446 млн. грн. – 80% прогнозной стоимости услуги ПСО мая 2025 года.

"Энергоатом работает эффективно и продолжает выполнять специальные обязанности, гарантируя доступность электроэнергии для населения", – подчеркнул руководитель НАЭК Петр Котин.

Прогнозная стоимость услуги ПСО, согласно проекту финансового плана АО "НАЭК "Энергоатом", в 2025 году составляет 161,87 млрд грн (с НДС).

Напомним, президент "Энергоатома", временный исполняющий обязанности главы правления Петр Котин задекларировал годовой доход в размере более 6,71 миллиона гривен, полученный от заработной платы.