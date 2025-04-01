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Президент "Энергоатома" в прошлом году получил более 6,7 млн грн зарплаты: что еще задекларировал Котин
Президент "Энергоатома", временный исполняющий обязанности главы правления Петр Котин задекларировал годовой доход в размере более 6,71 миллиона гривен, полученный от заработной платы.
Об этом свидетельствуют данные в его годовой декларации, которая была подана 31 марта текущего года.
О задекларированном доходе
В 2024 году Котин задекларировал совокупный доход, состоявший из нескольких источников.
Основную часть дохода составляла заработная плата в "Энергоатоме" — 6 млн 713 тыс. 065 гривен. Кроме этого, он получил 269 тыс. 484 гривны пенсии.
Доход Котина также включал проценты по банковским вкладам. В частности, в Ощадбанке он получил 1,007 млн грн процентных выплат, в Укрэксимбанке – 249,07 тыс. грн, а в ПриватБанке – 38 грн.
Кроме того, он задекларировал подарок в неденежной форме на сумму 1971 грн, предоставленный Первой профсоюзной организацией работников дирекции ГП НАЭК "Энергоатом".
Денежные активы
Котин отметил в своей декларации, что на банковских счетах имеет 9,92 млн грн, а также 3,15 млн грн и 8,5 тыс. грн. евро наличными.
Объекты недвижимости
Жена декларанта, Наталья Котина, является владелицей квартиры в Киеве площадью 156,3 кв. м. Право на пользование этой недвижимостью имеет как Котин, так и двое их детей.
Информации о доходах супруги, как и денежных активах, которыми она владеет, в декларации нет.
Транспортные средства
У субъекта декларирования и членов его семьи отсутствуют транспортные средства, подлежащие декларированию.
Карьера Петра Котина
В 1985 году Петр Котин начал свою трудовую деятельность в должности оператора реакторного цеха Запорожской АЭС. Пройдя все этапы оперативного управления, он приобрел опыт в международной деятельности.
В дирекции ГП "НАЭК "Энергоатом" возглавлял блок производства, участвовал в международных проектах и неоднократно привлекался как эксперт в миссии ВАО АЭС и МАГАТЭ.
В 2019 году указом президента "Энергоатома" он был назначен генеральным директором ОП "Запорожская АЭС".
С 2020 года Котин приступил к исполнению обязанностей президента компании ГП "НАЭК "Энергоатом".
31 мая 2022 года Кабинет министров назначил его президентом "Энергоатома".