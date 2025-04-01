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Глава "Укрнафты" и "Укртатнафты" задекларировал более 26 млн грн зарплаты: что в собственности Корецкого
Глава "Укртатнафты" и "Укрнафты" Сергей Корецкий задекларировал 26,7 млн грн годового дохода по зарплате.
Об этом свидетельствуют данные в его годовой декларации, которая была подана 30 марта текущего года.
О задекларированном доходе
В 2024 году заработная плата Корецкого, занимавшего должность директора "Укрнафты", составила 15,47 млн грн, а в качестве руководителя "Укртатнафты" – 11,19 млн грн.
Кроме этого, он получил "другое дополнительное благо" в размере 141,2 тыс. грн от "Укрнафты", 1,2 млн грн роялти от ООО "Санеко Трейд" и доход в сумме 3,82 млн грн от погашения ОВГЗ.
Супруга Корецкого, Ирина, задекларировала 27,24 тыс. грн заработной платы от ООО "Санеко Трейд", 191,84 тыс. грн. грн дохода от независимой профессиональной деятельности и 10 тыс. грн. грн других доходов от того же предприятия.
Кроме того, Ирина получила проценты в размере 798,76 тыс. грн от Ощадбанка и подарок в неденежной форме от мужчины стоимостью 2,48 млн грн.
Денежные активы
Корецкий указал в своей декларации 3,62 млн грн. на банковских счетах, а также 351,61 тыс. грн. долларов, 529,08 тыс. евро и 838 фунтов стерлингов (GBP).
Наличными он хранит 1,22 млн евро и 560 тыс. долл.
Его супруга отметила 4,82 млн грн, 314,73 тыс. долл. и 9 евро на банковских счетах.
Кроме того, Корецкий отметил в своей декларации 20,42 млн грн. и 2,25 млн долл. как средства, взятые третьему лицу, в частности оказанную возвратную финансовую помощь.
У его жены сумма средств, взятых третьему лицу, в том числе предоставленной возвратной финансовой помощи, составляет 4,37 млн грн.
Объекты недвижимости
В Киеве Корецкие бесплатно пользуются квартирой площадью 233,9 м², которая является собственностью Климюк Ульяны.
В Козине близ Киева Козицкий арендует жилой дом у Юрия Балюка.
В собственности Корецких есть ряд земельных участков, большинство которых зарегистрировано в Донецкой области.
Транспортные средства
Корецкий арендует автомобиль Mercedes-Benz E 220 в 2018 году.
Жена владеет Maserati Levante 2021 года, стоимостью 3,07 млн грн, а также BMW 528I GT 2017 года, оцениваемого в 1,13 млн грн.
Кроме того, в декларации указано, что она арендует Land Rover Range Rover Autobiography 2017 года стоимостью 3,78 млн грн, а Корецкий имеет право безвозмездного пользования им.
Что известно о карьере Корецкого
Сергей Федорович Корецкий начал карьеру в 1999 году как младший аналитик ГК "Континиум" и впоследствии занял должность генерального директора управляющей компании этой группы в 2007 году.
С 2013 года возглавлял развитие сети АЗК WOG в роли СЭО, а также стал младшим партнером компании. В 2018 году он сосредоточился на собственном бизнесе.
С ноября 2022 года — директор "Укрнафты" и "Укртатнафты".