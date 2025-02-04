Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

+0,06

EUR

42,86

--0,46

Наличный курс:

USD

41,83

41,80

EUR

43,50

43,30

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Декларация о доходах за 2024 год: кто должен подать, сроки и как это сделать

ноутбук, калькулятор, стакан
В Украине идет кампания декларирования гражданами доходов. Фото: pixabay

В Украине продолжается кампания декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году. Она стартовала 1 января 2025 года. Время для подачи еще есть, однако медлить с этим вопросом не стоит.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Предельные сроки подачи декларации

До 1 мая декларацию подают:

  • граждане, получившие определенный доход и обязанные подать декларацию. В частности лица, получавшие иностранные доходы, доходы от отчуждения корпоративных прав, доходы от сдачи имущества в аренду другим физическим лицам, при получении наследства или дарения от лиц, не являющихся лицами первого и второй степени родства;
  • ФЛП, кроме находящихся на упрощенной системе налогообложения;
  • физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

До 31 декабря декларацию подают физические лица, заявляющие право на налоговую скидку.

Для определенных категорий граждан действуют отдельные сроки подачи деклараций, а именно:

  • ФЛП при прекращении предпринимательской деятельности (кроме тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения). Они должны подать декларацию в течение 20 календарных дней после месяца, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности;
  • резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, представляют декларацию не позднее 60 календарных дней до выезда.

Как подать декларацию о доходах за 2024 год

В сообщении налоговиков отмечается, что некоторые налогоплательщики – физические лица обязаны самостоятельно рассчитать и уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор, подав декларацию об имущественном положении и доходах. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

Подать декларацию можно несколькими способами:

  • лично или уполномоченным лицом;
  • почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;
  • в электронной форме через электронный кабинет плательщика или через мобильное приложение "Моя налоговая". Кстати, это наиболее удобная форма. Для этого требуется только квалифицированная электронная подпись и доступ к интернету.

Напомним, с 1 января 2025 года изменились правила уплаты налогов и реквизиты для их уплаты ФЛП. Основными изменениями в налогообложении предпринимателей является введение военного сбора и возврат обязательной уплаты ЕСВ. Эти изменения касаются ФЛП – упрощенцев всех групп.

Автор:
Татьяна Ковальчук