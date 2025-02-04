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Декларация о доходах за 2024 год: кто должен подать, сроки и как это сделать
В Украине продолжается кампания декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году. Она стартовала 1 января 2025 года. Время для подачи еще есть, однако медлить с этим вопросом не стоит.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Предельные сроки подачи декларации
До 1 мая декларацию подают:
- граждане, получившие определенный доход и обязанные подать декларацию. В частности лица, получавшие иностранные доходы, доходы от отчуждения корпоративных прав, доходы от сдачи имущества в аренду другим физическим лицам, при получении наследства или дарения от лиц, не являющихся лицами первого и второй степени родства;
- ФЛП, кроме находящихся на упрощенной системе налогообложения;
- физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.
До 31 декабря декларацию подают физические лица, заявляющие право на налоговую скидку.
Для определенных категорий граждан действуют отдельные сроки подачи деклараций, а именно:
- ФЛП при прекращении предпринимательской деятельности (кроме тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения). Они должны подать декларацию в течение 20 календарных дней после месяца, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности;
- резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, представляют декларацию не позднее 60 календарных дней до выезда.
Как подать декларацию о доходах за 2024 год
В сообщении налоговиков отмечается, что некоторые налогоплательщики – физические лица обязаны самостоятельно рассчитать и уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор, подав декларацию об имущественном положении и доходах. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины.
Подать декларацию можно несколькими способами:
- лично или уполномоченным лицом;
- почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;
- в электронной форме через электронный кабинет плательщика или через мобильное приложение "Моя налоговая". Кстати, это наиболее удобная форма. Для этого требуется только квалифицированная электронная подпись и доступ к интернету.
Напомним, с 1 января 2025 года изменились правила уплаты налогов и реквизиты для их уплаты ФЛП. Основными изменениями в налогообложении предпринимателей является введение военного сбора и возврат обязательной уплаты ЕСВ. Эти изменения касаются ФЛП – упрощенцев всех групп.