Декларация о доходах за 2024 год: кто должен подать, сроки и как это сделать

В Украине продолжается кампания декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году. Она стартовала 1 января 2025 года. Время для подачи еще есть, однако медлить с этим вопросом не стоит.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Предельные сроки подачи декларации

До 1 мая декларацию подают:

граждане, получившие определенный доход и обязанные подать декларацию. В частности лица, получавшие иностранные доходы, доходы от отчуждения корпоративных прав, доходы от сдачи имущества в аренду другим физическим лицам, при получении наследства или дарения от лиц, не являющихся лицами первого и второй степени родства;

ФЛП, кроме находящихся на упрощенной системе налогообложения;

физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

До 31 декабря декларацию подают физические лица, заявляющие право на налоговую скидку.

Для определенных категорий граждан действуют отдельные сроки подачи деклараций, а именно:

ФЛП при прекращении предпринимательской деятельности (кроме тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения). Они должны подать декларацию в течение 20 календарных дней после месяца, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности;

резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, представляют декларацию не позднее 60 календарных дней до выезда.

Как подать декларацию о доходах за 2024 год

В сообщении налоговиков отмечается, что некоторые налогоплательщики – физические лица обязаны самостоятельно рассчитать и уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор, подав декларацию об имущественном положении и доходах. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

Подать декларацию можно несколькими способами:

лично или уполномоченным лицом;

почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;

в электронной форме через электронный кабинет плательщика или через мобильное приложение "Моя налоговая". Кстати, это наиболее удобная форма. Для этого требуется только квалифицированная электронная подпись и доступ к интернету.

Напомним, с 1 января 2025 года изменились правила уплаты налогов и реквизиты для их уплаты ФЛП. Основными изменениями в налогообложении предпринимателей является введение военного сбора и возврат обязательной уплаты ЕСВ. Эти изменения касаются ФЛП – упрощенцев всех групп.