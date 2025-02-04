Декларація про доходи за 2024 рік: хто має подати, терміни та як це зробити

В Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Вона стартувала 1 січня 2025 року. Час для подання ще є, однак зволікати з цим питанням не варто.

Про це інформує пресслужба Державної податкової служби України.

Граничні терміни подання декларації

До 1 травня року декларацію подають:

громадяни, які отримали певний дохід і зобов’язані подати декларацію. Зокрема особи, які отримували іноземні доходи, доходи від відчуження корпоративних прав, доходи від задавання майна в оренду іншим фізичним особам, при отриманні спадщини або дарування від осіб, які не є особами першого та другого ступеня споріднення тощо;

ФОП, крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування;

фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

До 31 грудня року декларацію подають фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку.

Для певних категорій громадян діють окремі строки подання декларацій, а саме для:

ФОП у разі припинення підприємницької діяльності (крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування). Вони мають подати декларацію протягом 20 календарних днів після місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;

резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання – подають декларацію не пізніше 60 календарних днів до виїзду.

Як подати декларацію про доходи за 2024 рік

У повідомленні податківців зазначається, що деякі платники податку – фізичні особи зобов’язані самостійно розрахувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, подавши декларацію про майновий стан і доходи. Це передбачено Податковим кодексом України.

Подати декларацію можна декількома способами:

особисто або уповноваженою особою;

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;

в електронній формі через електронний кабінет платника або через мобільний застосунок "Моя податкова". До речі це найбільш зручна форма. Для цього потрібно лише мати кваліфікований електронний підпис та доступ до інтернету.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року змінилися правила сплати податків та реквізити для їх сплати ФОП. Основними змінами в оподаткуванні підприємців є введення військового збору та повернення обов’язкової сплати ЄСВ. Ці зміни стосуються ФОПів - спрощенців всіх груп.