Глава "Укрнафти" та "Укртатнафти" задекларував понад 26 млн грн зарплати: що у власності Корецького

Глава "Укртатнафти" та "Укрнафти" Сергій Корецький задекларував 26,7 млн грн річного доходу із зарплати.

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Про це свідчать дані в його річній декларації, яку було подано 30 березня поточного року.

Про задекларований дохід

У 2024 році заробітна плата Корецького, який обіймав посаду директора "Укрнафти", становила 15,47 млн грн, а як керівника "Укртатнафти" – 11,19 млн грн.

Окрім цього, він отримав "інше додаткове благо" в розмірі 141,2 тис. грн від "Укрнафти", 1,2 млн грн роялті від ТОВ "Санеко Трейд" та дохід у сумі 3,82 млн грн від погашення ОВДП.

Дружина Корецького, Ірина, задекларувала 27,24 тис. грн заробітної плати від ТОВ "Санеко Трейд", 191,84 тис. грн доходу від незалежної професійної діяльності та 10 тис. грн інших доходів від того ж підприємства.

Окрім того, Ірина отримала проценти в розмірі 798,76 тис. грн від Ощадбанку та подарунок у негрошовій формі від чоловіка, вартістю 2,48 млн грн.

Грошові активи

Корецький вказав у своїй декларації 3,62 млн грн на банківських рахунках, а також 351,61 тис. доларів, 529,08 тис. євро та 838 фунтів стерлінгів (GBP).

Готівкою він зберігає 1,22 млн євро та 560 тис. дол.

Його дружина зазначила 4,82 млн грн, 314,73 тис. доларів та 9 євро на банківських рахунках.

Окрім того, Корецький зазначив у своїй декларації 20,42 млн грн і 2,25 млн доларів як кошти, позичені третій особі, зокрема надану поворотну фінансову допомогу.

У його дружини сума коштів, позичених третій особі, у тому числі наданої поворотної фінансової допомоги, складає 4,37 млн грн.

Об'єкти нерухомості

У Києві Корецькі безоплатно користуються квартирою площею 233,9 м², яка є власністю Клим'юк Уляни.

У Козині поблизу Києва Козицький орендує житловий будинок у Юрія Балюка.

У власності Корецьких є низка земельних ділянок, більшість яких зареєстрована в Донецькій області.

Транспортні засоби

Корецький орендує автомобіль Mercedes-Benz E 220 2018 року.

Дружина володіє Maserati Levante 2021 року, вартістю 3,07 млн грн, а також BMW 528I GT 2017 року, що оцінюється в 1,13 млн грн.

Крім того, в декларації зазначено, що вона орендує Land Rover Range Rover Autobiography 2017 року, вартістю 3,78 млн грн, а Корецький має право безоплатного користування ним.

Що відомо про кар'єру Корецького

Сергій Федорович Корецький розпочав кар'єру в 1999 році як молодший аналітик ГК "Континіум" і згодом обійняв посаду генерального директора керуючої компанії цієї групи у 2007 році.

З 2013 року очолював розвиток мережі АЗК WOG у ролі СЕО, а також став молодшим партнером компанії. У 2018 році зосередився на власному бізнесі.

З листопада 2022 року — директор "Укрнафти" та "Укртатнафти".