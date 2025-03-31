Зеленський та його родина заробили майже на 3 млн грн більше у 2024 році: чому зросли доходи

Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2024 рік. Доходи президента України та його родини за минулий рік становили 15 млн 286 тисяч 532 гривні.

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Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Доходи зросли на 2,86 млн грн

Зазначається, що згідно з декларацією, доходи Зеленського та членів його сім’ї зросли на 2,86 млн грн - до 15,29 млн грн.

Основні джерела доходів родини Зеленських у 2024 році складалися із заробітної плати президента, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду.

Левова частка зростання - це збільшення доходів від здачі в оренду майна. Сім'я президента заробила на цьому 6, 7 млн грн, збільшивши цю статтю доходу на 2,42 мільйона гривень.

Також більш ніж на мільйон зросли президентські доходи від облігацій внутрішньої держпозики – з 7,45 до 8,58 млн.

Залишок грошових коштів родини президента на кінець 2024 року залишився на стабільному рівні, а змін в активах, нерухомому майні та транспортних засобах не відбулося.

При цьому деякі інші статті доходу виявилися нижчими, ніж у 2023 році. Зарплата президента не змінювалася і становила за рік 336 тисяч гривень (28 тисяч на місяць).

Нагадаємо, згідно декларації Зеленського за 2021 та 2022 роки, доходи родини очільника держави зменшилися з 10,8 мільйонів гривень у 2021 році до 3,7 мільйонів у 2022 році. За 2023 рік доходи родини президента становили 12 млн 423 тис. 008 грн.