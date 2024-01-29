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Як змінилися доходи родини Зеленського у 2022 році
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації за 2021 та 2022 роки. Згідно з ними, доходи родини очільника держави зменшилися з 10,8 мільйонів гривень у 2021 році до 3,7 мільйонів у 2022 році.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи президента та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн.
Із загального доходу родини Зеленського 2021 року 5 млн 359 тис. 600 грн становив дохід від продажу облігацій внутрішньої державної позики. В іншому дохід складався із заробітної плати, відсотків банку і доходу від надання нерухомості в оренду, загалом 5 млн 464 тис. 907 грн.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Дохід сім’ї президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн.
Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн.
Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн.
Як пояснюють в ОП, доходи родини президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії.
Крім того, Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду президента України.
Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції у грудні відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій. Усі охочі можуть переглянути задекларовані статки держпосадовців.
Відновлення декларування в Україні
Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.
5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.
У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.
Ішлося про те, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:
- Збройних сил України;
- Державної прикордонної служби України;
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
- Управління державної охорони;
- інших військових формувань.
Також президент запропонував, щоб у відкритому доступі не було декларацій:
- співробітників поліції особливого призначення, які під час воєнного стану залучені до ведення бойових дій;
- поранених;
- полонених;
- миротворців;
- осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Було передбачено, що це не стосуватиметься зокрема:
- військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;
- осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій;
- осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);
- осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.