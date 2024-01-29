Як змінилися доходи родини Зеленського у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації за 2021 та 2022 роки. Згідно з ними, доходи родини очільника держави зменшилися з 10,8 мільйонів гривень у 2021 році до 3,7 мільйонів у 2022 році.

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Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи президента та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн.

Із загального доходу родини Зеленського 2021 року 5 млн 359 тис. 600 грн становив дохід від продажу облігацій внутрішньої державної позики. В іншому дохід складався із заробітної плати, відсотків банку і доходу від надання нерухомості в оренду, загалом 5 млн 464 тис. 907 грн.

Дохід сім’ї президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн.

Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн.

Як пояснюють в ОП, доходи родини президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії.

Крім того, Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду президента України.

Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції у грудні відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій. Усі охочі можуть переглянути задекларовані статки держпосадовців.

Відновлення декларування в Україні

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.

Ішлося про те, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:

Збройних сил України;

Державної прикордонної служби України;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Управління державної охорони;

інших військових формувань.

Також президент запропонував, щоб у відкритому доступі не було декларацій:

співробітників поліції особливого призначення, які під час воєнного стану залучені до ведення бойових дій;

поранених;

полонених;

миротворців;

осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Було передбачено, що це не стосуватиметься зокрема:

військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;

осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій;

осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.