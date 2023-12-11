НАЗК відкрило доступ до реєстру декларацій

10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у відповідь на вимогу закону № 3384-ІХ, відкрило цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Там зазначили, що реєстр доступний з дотриманням певних заходів безпеки. Тобто, якщо деякої декларації немає у реєстрі, це свідчить про те, що НАЗК отримало подання про вилучення її з публічного доступу.

Вилучення можливе і після відкриття реєстру до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, і протягом цього періоду вона залишається відкритою для громадськості.

В агентстві додають, що вилучення може стосуватися не лише декларацій, а й повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, поданих за всі періоди. Всі документи, які стали об'єктом заходів захисту на підставі подань, автоматично видаляються з публічного доступу. До прикладу, Генеральний штаб ЗСУ є ініціатором вилучення декларацій мобілізованих осіб.

Зазначається, що після завершення чи скасування воєнного стану повний публічний доступ до реєстру буде збережено та забезпечено НАЗК.

Відновлення декларування в Україні

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.

Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.