НАПК открыло доступ к реестру деклараций

10 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в ответ на требование закона № 3384-ІХ открыло круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Там отметили, что реестр доступен с соблюдением определенных мер безопасности. То есть, если некоторой декларации нет в реестре, это свидетельствует о том, что НАПК получило представление об изъятии ее из публичного доступа.

Удаление возможно и после открытия реестра до завершения или отмены военного положения в Украине, и в течение этого периода она остается открытой для общественности.

В агентстве добавляют, что изъятие может касаться не только деклараций, но и сообщений о существенных изменениях в имущественном положении, поданных за все периоды. Все документы, ставшие объектом мер защиты на основании представлений, автоматически удаляются с публичного доступа. К примеру, Генеральный штаб ВСУ является инициатором изъятия деклараций мобилизованных лиц.

Отмечается, что после завершения или отмены военного положения полный публичный доступ к реестру будет сохранен и обеспечен НАПК.

Восстановление декларирования в Украине

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.

В этой связи Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями определенных групп граждан.

Парламент проголосовал за возобновление е-декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.