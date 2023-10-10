Электронные декларации откроют: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возвращение электронного декларирования чиновников с немедленным открытием деклараций.

Об этом говорится в карточке законопроекта №9534.

Проект закона с подписью президента был возвращен в парламент 10 октября.

Восстановление декларирования: хронология событий

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларации будут открыта только через год.

В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения касательно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями для определенных групп граждан.

Речь шла о том, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные в частности военнослужащими:

Вооруженных сил Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Управления государственной охраны;

других военных формирований.

Также президент предложил, чтобы в открытом доступе не было деклараций:

сотрудников полиции особого назначения, которые во время военного положения вовлечены в ведение боевых действий;

раненых;

пленных;

миротворцев;

лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Было предусмотрено, что это не будет касаться в частности:

военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий;

лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);

лиц, осуществляющих подготовку, организацию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.

Парламент проголосовал за возобновление электронного декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября.