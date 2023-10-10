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Электронные декларации откроют: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возвращение электронного декларирования чиновников с немедленным открытием деклараций.
Об этом говорится в карточке законопроекта №9534.
Проект закона с подписью президента был возвращен в парламент 10 октября.
Восстановление декларирования: хронология событий
Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларации будут открыта только через год.
В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения касательно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями для определенных групп граждан.
Речь шла о том, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные в частности военнослужащими:
- Вооруженных сил Украины;
- Государственной пограничной службы Украины;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Управления государственной охраны;
- других военных формирований.
Также президент предложил, чтобы в открытом доступе не было деклараций:
- сотрудников полиции особого назначения, которые во время военного положения вовлечены в ведение боевых действий;
- раненых;
- пленных;
- миротворцев;
- лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.
Было предусмотрено, что это не будет касаться в частности:
- военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;
- лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий;
- лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);
- лиц, осуществляющих подготовку, организацию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.
Парламент проголосовал за возобновление электронного декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября.