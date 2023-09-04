НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров

Национальное агентство по предотвращению коррупции вновь открыло доступ в Реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности. Его работу ограничивали с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Там напоминают, что с началом полномасштабного вторжения государственным органам, в том числе и НАПК, пришлось ограничить доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

"В то же время существует значительный общественный интерес к открытию данных Реестра. Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок", - сообщают в НАПК.

В ведомстве отмечают, что восстановив доступ к Реестру, НАПК учло и аспекты безопасности и получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к Реестру, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

“Открытые данные – это мощный инструмент добродетели, а значит, антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций” – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

По его словам, НАПК ожидает принятия Верховной Радой в целом законопроекта №9534, который возобновляет электронное декларирование состояния чиновников, которое было приостановлено в связи с введением военного положения и должно урегулировать вопросы публичного доступа к данным Реестра деклараций.

Просмотреть Реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения можно по ссылке.

Напомним, Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Регистр коррупционеров) – это портал, где содержится информация обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года.

В реестре можно получить справку о наличии или отсутствии сведений о себе и о юридическом лице, к которому применены меры уголовно-правового характера за коррупционное правонарушение.

Отметим, электронное декларирование для чиновников Рада отменила весной 2022 года в связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации. Решения принимали на время действия военного положения. В то же время, принятие законопроекта №9534 о возобновлении декларирования необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, недавно НАПК по результатам мониторинга образа жизни секретаря Запорожского горсовета, исполняющий обязанности городского головы Анатолия Куртева выявило незаконное обогащение более чем на 9 миллионов гривен, то есть признаки совершения должностным лицом коррупционного уголовного правонарушения.